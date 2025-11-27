La memoria biológica inspira a Google para crear modelos de IA más flexibles

El anuncio se realizó en la Conferencia sobre Sistemas de Procesamiento de Información Neural (NeurIPS 2025), donde la compañía explicó que su objetivo es acercar el aprendizaje automático a la flexibilidad de la neurobiología. La apuesta nace de una limitación conocida entre desarrolladores e investigadores: los modelos actuales no incorporan nueva información de forma sostenida y quedan “fijos” en lo aprendido durante el preentrenamiento.