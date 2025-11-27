Secciones
¿En qué fecha exacta comienza el verano en Argentina?

El verano en Argentina tiene una fecha de inicio y llega con proyecciones climáticas que anticipan temperaturas elevadas y cambios en las precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional.

27 Noviembre 2025

Con el fin de la primavera a la vista y la llegada de las altas temperaturas, la ansiedad por la llegada oficial del verano en Argentina comienza a crecer. Los preparativos para las vacaciones y la expectativa por la época de temperaturas máximas están en marcha, pero existe una única fecha astronómica que define el inicio real de la estación más cálida. 

Este cambio de estación no es un capricho del almanaque, sino el resultado directo del solsticio que marca el momento preciso en que el hemisferio sur recibe la mayor cantidad de luz solar. Desvelar la fecha exacta y la hora en la que el verano se establece formalmente en 2025 es crucial para quienes viven planificando al detalle. ¿Cuándo arranca la temporada de sol, calor y lluvias?

Esta es la fecha exacta en la que comienza el verano en Argentina

A diferencia de otros años, en los que el verdadero calor se atrasaba o no coincidía con la fecha de cambio de estación, este año el inicio del verano será el domingo 21 de diciembre a las 12.03 hs, de acuerdo al Servicio de Hidrografía Naval argentino.

El cambio de estación llega con el comienzo del solsticio de verano al hemisferio sur. Por eso, el 21 de diciembre será el día más largo, con más horas de luz solar, del 2025. Esto se debe a la inclinación del eje terrestre hacia el Sol. A partir de ese momento, los días comenzarán a acortarse hasta llegar al equinoccio de otoño que comenzará en marzo de 2026.

Cómo será el verano en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico para noviembre, diciembre y enero y señaló que el verano 2026 llegará con temperaturas más elevadas que las habituales y precipitaciones más bajas. La proyección de mayor calor se alinea con lo ocurrido en los últimos veranos, cada vez más intensos.

De acuerdo con el organismo, durante el trimestre habrá una tendencia general a lluvias inferiores a lo normal en varias zonas. En particular, el noreste argentino, la región pampeana y el oeste patagónico registrarán valores menores a los históricos, mientras que Cuyo y el este y sur de la Patagonia se mantendrán dentro de los promedios esperados.

No obstante, el SMN destacó que podrían darse eventos de precipitación fuertes y localizados, sobre todo al inicio del período en el centro y noreste del país. “No se descarta la ocurrencia de eventos localmente intensos sobre el centro y noreste del país a comienzos del período”, indicó el organismo.

