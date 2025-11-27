¿En qué fecha exacta comienza el verano en Argentina?

El cambio de estación llega con el comienzo del solsticio de verano al hemisferio sur. Por eso, el 21 de diciembre será el día más largo, con más horas de luz solar, del 2025. Esto se debe a la inclinación del eje terrestre hacia el Sol. A partir de ese momento, los días comenzarán a acortarse hasta llegar al equinoccio de otoño que comenzará en marzo de 2026.