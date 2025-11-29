Santoral del 29 de noviembre: ¿qué santos se celebran hoy en la Iglesia Católica?

El 29 de noviembre la Iglesia Católica recuerda a varias figuras significativas del calendario litúrgico. Como cada día, el santoral honra la vida y el legado de hombres y mujeres que dedicaron su existencia a la fe, la caridad y la evangelización. A continuación, el detalle de los santos y beatos conmemorados en esta fecha.
Santa Saturnina, mártir
El 29 de noviembre se celebra a Santa Saturnina, una joven mártir de origen francés que fue asesinada por defender su fe y su voto de castidad. Su historia, transmitida por la tradición cristiana, la presenta como un símbolo de fortaleza espiritual y resistencia ante la persecución. Es venerada especialmente en regiones de Europa occidental.
San Francisco Antonio Fasani
También se recuerda a San Francisco Antonio Fasani, sacerdote franciscano del siglo XVIII conocido por su vida de oración, humildad y compromiso con los pobres. Fue un destacado predicador y confesor, reconocido por su caridad y devoción eucarística. Fue canonizado en 1986 por el papa Juan Pablo II.
San Blas de Veroli
El santoral de hoy incluye además a San Blas de Veroli, un mártir italiano del siglo IV. Junto a otros cristianos, sufrió persecución durante el Imperio Romano. Es considerado un testimonio de valentía y fidelidad durante tiempos de hostilidad hacia la fe.
San Filomeno de Antioquía
Otro de los recordados este día es San Filomeno de Antioquía, mártir del siglo III cuyos restos fueron hallados en Roma. Su figura es recordada por su firmeza en la fe frente a la tortura y la persecución religiosa.
Otros santos y beatos del 29 de noviembre
La liturgia de este día también incluye a:
San Paramón y compañeros, mártires orientales.
San Hardoino, monje benedictino.
Beato Bernardo de Hildesheim, obispo.
Beato Dionisio de Borgo San Sepolcro, religioso franciscano.