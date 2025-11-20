El dólar oficial saltó $20 y se ubicó por encima de los $1.400 en las pizarras del Banco Nación

Para Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, la decisión responde a varios factores que modificaron el equilibrio entre el mercado de cambios y el de dinero. Entre ellos, destacó el cambio de expectativas tras los resultados electorales de octubre, la reversión parcial del proceso de dolarización acelerado en los meses previos y el ingreso de divisas por colocaciones de deuda externas. “Esto genera mayor demanda de pesos y permite readecuar las tasas en términos nominales y reales. Las tasas activas reaccionan más lentamente, pero ya se observan ajustes tras las elecciones. La normalización de las condiciones de funcionamiento de la economía siempre es bienvenida”, agregó Baer.