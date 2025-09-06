Secciones
Transporte público en Tucumán: extienden la entrega del boleto gratuito para jubilados

El operativo continuará hasta el próximo lunes 8 de septiembre en el Complejo Belgrano, con atención de 7 a 13.

Hace 1 Hs

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público informó que se dispuso extender la entrega del Boleto Gratuito para Jubilados. El operativo continuará hasta el próximo lunes 8 de septiembre en el Complejo Belgrano, con atención de 7 a 13. 

Esto permitirá a los jubilados retirar sus boletos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con vigencia hasta el 10 de diciembre.

El beneficio, coordinado por la Secretaría de Transporte de la Provincia, a cargo de Vicente Nicastro, permite a miles de jubilados tucumanos acceder de manera gratuita al transporte público, aliviando sus gastos cotidianos y garantizando su movilidad para actividades esenciales como la atención médica, la recreación y los trámites personales.

“Cada boleto que llega a manos de un jubilado es un compromiso cumplido con quienes trabajaron toda su vida. Este programa refleja la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de acompañar a los sectores más sensibles de la sociedad y garantizar que los beneficios del Estado lleguen a cada rincón de la provincia”, afirmó Nazur.

Con esta extensión, el Gobierno provincial refuerza su compromiso con los adultos mayores, asegurando igualdad de oportunidades y un acceso más justo al transporte público.

Tucumán
Comentarios