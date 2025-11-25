Fórmula 1 en Qatar: horarios, Sprint y qué se espera de Franco Colapinto en el GP de Lusail

Franco Colapinto encara el tramo final de su primera temporada completa en la Fórmula 1. Este fin de semana, el piloto argentino regresará a la pista en el Circuito Internacional de Lusail para disputar el Gran Premio de Qatar, una fecha especial no sólo por sus características técnicas sino también porque será la última carrera Sprint del año.
Después de la fecha 22 de la Fórmula 1 en Las Vegas tan prometedor como accidentado —Franco Colapinto avanzó a la Q2, pero un toque de Alex Albon en la largada le dañó el difusor y condicionó toda su actuación—, el joven de Alpine buscará cerrar su año de debut como piloto titular con una actuación sólida y, si el auto acompaña, volver a meterse en la mitad de la tabla.
Un fin de semana con formato especial
El GP de Qatar será el último de la temporada con formato Sprint, lo que implica menos tiempo de práctica y más presión inmediata. Sólo habrá una sesión de entrenamientos libres, el viernes 28 a las 10.30 (hora argentina). Ese mismo día, a las 14.30, se realizará la clasificación para la carrera corta.
El sábado será un doble desafío: la Sprint comenzará desde las 11, mientras que desde las 15 se llevará a cabo la clasificación tradicional, que ordenará la grilla del Gran Premio. La competencia principal, prevista a 57 vueltas, se disputará el domingo 30 desde las 13.
El camino de Colapinto en su primera temporada completa
Colapinto debutó oficialmente en la séptima fecha del campeonato, en Emilia-Romaña, con un 16º puesto. Desde entonces, hilvanó un calendario cargado en el que mostró adaptación, consistencia y también los límites competitivos de un Alpine que tuvo altibajos significativos.
Sus mejores actuaciones incluyen el 13º puesto en Mónaco y Canadá, dos circuitos donde la precisión suele marcar diferencias, y el 12º lugar en Zandvoort, su mejor resultado con la estructura francesa. También se destacó en Austin, donde superó a su compañero Pierre Gasly tanto en la Sprint (14º) como en la carrera principal (17º).
Hubo también fines de semana cuesta arriba: el abandono en la Sprint de Brasil, la imposibilidad de largar en Gran Bretaña y el 18º puesto en Hungría, condicionado por problemas en los boxes. Su última presentación, en Las Vegas, lo dejó 17º tras el toque en la largada.
Aun así, el balance muestra a un piloto en crecimiento, cómodo en la lucha rueda a rueda y cada vez más consolidado en el ritmo de carrera.
Un circuito exigente y un antecedente de campeón
La edición 2025 será la cuarta carrera de Fórmula 1 en Lusail, un trazado técnico de 5.419 metros, con 16 curvas, una única zona de DRS y una larga recta que será clave para la defensa y los adelantamientos.
El récord de vuelta en competencia lo tiene Lando Norris (2024) con un 1:22.384. Justamente aquel año, Max Verstappen se quedó con la victoria en Medio Oriente y aseguró allí su cuarto título mundial.
Para los equipos, Qatar implica desgaste térmico y manejo del neumático, mientras que para los pilotos exige precisión en curvas rápidas, estabilidad en frenadas y fortaleza física en un clima que suele ser desafiante.
Días, horarios y dónde ver el GP de Qatar
Viernes 28 de noviembre
Práctica Libre: 10.30 (Argentina)
Clasificación Sprint: 14.30 (Argentina)
Sábado 29 de noviembre
Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)
Clasificación: 15.00 (Argentina)
Domingo 30 de noviembre
Carrera (57 vueltas): 13.00 (Argentina)
Televisación: Disney+ y Fox Sports para toda Latinoamérica.