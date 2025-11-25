Secciones
Desde el 3 de diciembre se finalizará la acreditación de los haberes de noviembre

El Gobierno confirmó el cronograma de pago.

Hace 3 Hs

El Ministerio de Economía y Producción confirmó el cronograma correspondiente al pago del 80% del sueldo de noviembre para los trabajadores estatales, tras el desembolso del 20% inicial.

Día y organismos

Miércoles 3 de diciembre:

- Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)

- Instituto Provincial De La Vivienda

- Instituto De Previsión Y Seguridad Social De Tucumán

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas Del Tucumán

- Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)

Jueves 4 de diciembre:

- Administración Central

- Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

- Defensoría Del Pueblo

- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo

- Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)

Viernes 5 de diciembre:

- Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

- Tribunal De Cuentas

- Tribunal Fiscal De Apelación

- Poder Legislativo

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar Y De La Defensa

- Jubilados Fuera De Convenio

- Renta Vitalicia-Héroes De Malvinas

- Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafí Viejo

Sábado 6 de diciembre:

- Comunas Rurales

- Municipios Del Interior

-Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural De Tucumán

- Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (Sepapys)

- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (Eresept)

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol

- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos De Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos).

