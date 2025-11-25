Desde el 3 de diciembre se finalizará la acreditación de los haberes de noviembre

El Ministerio de Economía y Producción confirmó el cronograma correspondiente al pago del 80% del sueldo de noviembre para los trabajadores estatales, tras el desembolso del 20% inicial.
Día y organismos
Miércoles 3 de diciembre:
- Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)
- Instituto Provincial De La Vivienda
- Instituto De Previsión Y Seguridad Social De Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas Del Tucumán
- Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)
Jueves 4 de diciembre:
- Administración Central
- Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- Defensoría Del Pueblo
- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
- Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)
Viernes 5 de diciembre:
- Educación Establec.Provinciales -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- Tribunal De Cuentas
- Tribunal Fiscal De Apelación
- Poder Legislativo
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar Y De La Defensa
- Jubilados Fuera De Convenio
- Renta Vitalicia-Héroes De Malvinas
- Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafí Viejo
Sábado 6 de diciembre:
- Comunas Rurales
- Municipios Del Interior
-Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural De Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (Sepapys)
- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (Eresept)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol
- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos De Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos).