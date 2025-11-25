Secciones
Empleados estatales: el jueves 27 se iniciará el pago del sueldo de noviembre

El Gobierno informó el cronograma de la parte proporcional (20%) de los haberes de la administración pública.

Hace 1 Hs

La Secretaría de Hacienda, que depende de la Tesorería General de la Provincia, informó que el próximo jueves los trabajadores estatales podrán retirar de los cajeros automáticos la parte proporcional (20%) del sueldo de noviembre.

Cronograma de pagos

Jueves 27 de noviembre

- Sistema Provincial De Salud (Siprosa).

- Instituto Provincial De La Vivienda.

- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo.

Viernes 28 de noviembre

- Seguridad (Departamento General De Policía - Dirección General de Institutos Penales).

- Administración central.

- Defensoría del Pueblo.

- Tribunal de Cuentas.

- Tribunal Fiscal de Apelación.

- Poder Legislativo.

- Dirección Provincial De Vialidad (DPV)

Sábado 29 de noviembre

- Comunas rurales

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros  y Corte Suprema de Just - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal.

- Ministerio Pupilar y de la Defensa.

- Municipios del Interior.

- Dirección Recursos Hídricos.

- Ente Autárquico Tucumán Turismo.

- Ente Cultural de Tucumán.

- Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (Ipacym).

- Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (Sepapys).

- Ente Único De Regulación de Servicios Publicos Provinciales (Ersept).

- Instituto Desarrollo Productivo.

- Ente Infraestructura Comunitaria.

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.

