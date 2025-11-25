Empleados estatales: el jueves 27 se iniciará el pago del sueldo de noviembre

La Secretaría de Hacienda, que depende de la Tesorería General de la Provincia, informó que el próximo jueves los trabajadores estatales podrán retirar de los cajeros automáticos la parte proporcional (20%) del sueldo de noviembre.
Cronograma de pagos
Jueves 27 de noviembre
- Sistema Provincial De Salud (Siprosa).
- Instituto Provincial De La Vivienda.
- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo.
Viernes 28 de noviembre
- Seguridad (Departamento General De Policía - Dirección General de Institutos Penales).
- Administración central.
- Defensoría del Pueblo.
- Tribunal de Cuentas.
- Tribunal Fiscal de Apelación.
- Poder Legislativo.
- Dirección Provincial De Vialidad (DPV)
Sábado 29 de noviembre
- Comunas rurales
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Centro Judicial Monteros y Corte Suprema de Just - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal.
- Ministerio Pupilar y de la Defensa.
- Municipios del Interior.
- Dirección Recursos Hídricos.
- Ente Autárquico Tucumán Turismo.
- Ente Cultural de Tucumán.
- Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (Ipacym).
- Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (Sepapys).
- Ente Único De Regulación de Servicios Publicos Provinciales (Ersept).
- Instituto Desarrollo Productivo.
- Ente Infraestructura Comunitaria.
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol.
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.