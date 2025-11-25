Secciones
Préstamos para comprar autos del Banco Nación: cómo obtener $10 millones y pagar $473.000 por mes

Este plan busca dinamizar la venta de vehículos en un contexto donde el crédito privado es cada vez más limitado.

Por LA GACETA Hace 2 Hs

Al menos en lo que queda de noviembre de 2025, el Banco de la Nación Argentina (BNA) mantiene activa su línea de créditos “+Autos con BNA”, una financiación diseñada para que millones de argentinos puedan acceder a autos 0 kilómetro o usados de hasta 10 años de antigüedad.

Este plan busca dinamizar la venta de vehículos en un contexto donde el crédito privado es cada vez más limitado. La ventaja principal: el trámite es 100% digital y puede iniciarse directamente en concesionarias adheridas.

Préstamos del Banco Nación para comprar autos: cuánto se puede pedir y en cuántas cuotas devolver

El crédito “+Autos con BNA” ofrece:

Montos desde $1.000.000 hasta $100.000.000, en pesos.

Plazo máximo: 72 meses (6 años).

Sistema de amortización francés, es decir, cuotas fijas.

Financiación de hasta el 100% del valor del auto, IVA incluido.

No cubre gastos de patentamiento, seguros ni adicionales.

Tasas vigentes

TNA fija: 50%

TEA: 63,21%

CFT: 60,50% (TNA) y 80,44% (TEA)

Ejemplo: para un préstamo de $1.000.000 a 72 meses, la cuota se debita automáticamente de la caja de ahorro del cliente.

Requisitos para acceder al crédito +Autos con BNA

Pueden solicitarlo:

Personas humanas mayores de 18 años, con buen historial crediticio.

Jubilados y pensionados.

No clientes del BNA: pueden hacerlo descargando la app BNA+ y dándose de alta.

Otros datos importantes:

Garantía: solo firma (no requiere pagaré ni prenda).

No aplica para empresas ni personas jurídicas.

Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación para autos

El trámite es sencillo, rápido y totalmente digital:

Acercarse a una concesionaria adherida con el DNI.

Pedir la financiación “+Autos con BNA”.

El vendedor carga la información en el sistema.

El cliente recibe un correo para validar su identidad y aceptar la operación.

La aprobación es inmediata y llega por mail.

No hace falta presentar papeles ni ir a una sucursal.

El préstamo puede cancelarse total o parcialmente en cualquier momento (puede implicar un costo adicional).

Qué autos se pueden financiar

La línea permite financiar:

Autos 0 km

Autos usados de hasta 10 años

Nacionales e importados

Automóviles, utilitarios y pick-ups

La entrega dependerá de cada concesionaria.

Préstamo del Banco Nación: cuánto pagás si pedís $10 millones

Uno de los montos más consultados es el de $10.000.000 para comprar un auto.

Monto solicitado: $10.000.000

Plazo: 72 meses

Cuota mensual: $473.317

Autos usados más económicos que podés comprar con este crédito

Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), hay opciones por debajo de los $10 millones:

Volkswagen Gol 3P 1.4 Power 2016: $8.956.000

Chevrolet Corsa Classic 4P 1.4 LS A/C DH ABG ABS: $9.614.000

Ambos modelos entran dentro del financiamiento y pueden adquirirse sin necesidad de poner dinero propio, ya que el crédito cubre hasta el 100% del valor.

Comentarios