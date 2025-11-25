Préstamos para comprar autos del Banco Nación: cómo obtener $10 millones y pagar $473.000 por mes

Al menos en lo que queda de noviembre de 2025, el Banco de la Nación Argentina (BNA) mantiene activa su línea de créditos “+Autos con BNA”, una financiación diseñada para que millones de argentinos puedan acceder a autos 0 kilómetro o usados de hasta 10 años de antigüedad.
Este plan busca dinamizar la venta de vehículos en un contexto donde el crédito privado es cada vez más limitado. La ventaja principal: el trámite es 100% digital y puede iniciarse directamente en concesionarias adheridas.
Préstamos del Banco Nación para comprar autos: cuánto se puede pedir y en cuántas cuotas devolver
El crédito “+Autos con BNA” ofrece:
Montos desde $1.000.000 hasta $100.000.000, en pesos.
Plazo máximo: 72 meses (6 años).
Sistema de amortización francés, es decir, cuotas fijas.
Financiación de hasta el 100% del valor del auto, IVA incluido.
No cubre gastos de patentamiento, seguros ni adicionales.
Tasas vigentes
TNA fija: 50%
TEA: 63,21%
CFT: 60,50% (TNA) y 80,44% (TEA)
Ejemplo: para un préstamo de $1.000.000 a 72 meses, la cuota se debita automáticamente de la caja de ahorro del cliente.
Requisitos para acceder al crédito +Autos con BNA
Pueden solicitarlo:
Personas humanas mayores de 18 años, con buen historial crediticio.
Jubilados y pensionados.
No clientes del BNA: pueden hacerlo descargando la app BNA+ y dándose de alta.
Otros datos importantes:
Garantía: solo firma (no requiere pagaré ni prenda).
No aplica para empresas ni personas jurídicas.
Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación para autos
El trámite es sencillo, rápido y totalmente digital:
Acercarse a una concesionaria adherida con el DNI.
Pedir la financiación “+Autos con BNA”.
El vendedor carga la información en el sistema.
El cliente recibe un correo para validar su identidad y aceptar la operación.
La aprobación es inmediata y llega por mail.
No hace falta presentar papeles ni ir a una sucursal.
El préstamo puede cancelarse total o parcialmente en cualquier momento (puede implicar un costo adicional).
Qué autos se pueden financiar
La línea permite financiar:
Autos 0 km
Autos usados de hasta 10 años
Nacionales e importados
Automóviles, utilitarios y pick-ups
La entrega dependerá de cada concesionaria.
Préstamo del Banco Nación: cuánto pagás si pedís $10 millones
Uno de los montos más consultados es el de $10.000.000 para comprar un auto.
Monto solicitado: $10.000.000
Plazo: 72 meses
Cuota mensual: $473.317
Autos usados más económicos que podés comprar con este crédito
Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), hay opciones por debajo de los $10 millones:
Volkswagen Gol 3P 1.4 Power 2016: $8.956.000
Chevrolet Corsa Classic 4P 1.4 LS A/C DH ABG ABS: $9.614.000
Ambos modelos entran dentro del financiamiento y pueden adquirirse sin necesidad de poner dinero propio, ya que el crédito cubre hasta el 100% del valor.