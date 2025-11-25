"Mi mamá te lo agradecería con el corazón": la promesa de Pergolini a Trueno que podría cambiar su vida

“Con las faltas me decían: 'Sabemos que vos estás haciendo un camino artístico que, que nada, que es tuyo y todo, es un colegio de arte, no te vamos a matar por las faltas ni por nada’, así que me segundearon un montón”, recordó el músico. Pergolini reafirmó su compromiso de ayudar a Trueno a finalizar el secundario, incluso planteando la posibilidad de intervenir ante el colegio: “Yo voy, yo te juro que voy y hablo en tu nombre". Trueno, agradecido, comentó: “Algo me va a ayudar eso, un examen menos”.