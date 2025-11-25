"Mi mamá te lo agradecería con el corazón": la promesa de Pergolini a Trueno que podría cambiar su vida

Trueno, uno de los artistas más atrayentes y reconocidos en la música urbana de Argentina a nivel internacional, ayer visitó a Mario Pergolini en el set de Otro Día Perdido para una entrevista. Durante la noche del lunes 24, el rapero confesó que no logró terminar los estudios secundarios. Esto sorprendió a todos, pero Pergolini remató con una propuesta.
El conductor planteó la idea de ayudarlo con las materias pendientes, acompañándolo personalmente si era necesario. Por su parte, Trueno admitió: "me siento medio mal, porque tengo ganas de terminarlo, me quedaron siete materias ahí”. Pero con el acompañamiento de Pergolini, la charla amenizó.
¿Por qué Trueno no terminó la secundaria?
“¿Y qué materias nos quedan?”, dijo Pergolini y Trueno explicó su situación: “Me quedaron un par de heavy después...”. Pergolini intentó adivinar: “¿Qué heavy? ¿Química?”, a lo que Trueno respondió: “Físico-química, por ejemplo, pero para qué querés saber los átomos...”, se quejó.
Trueno interrumpió sus estudios cuando aumentaron sus obligaciones de su carrera musical, que inició muy a temprana edad en las competencias de rap. Debido a viajes y otros compromisos, la cantidad de faltas en la escuela se extendió lo que agravó la situación. “Yo ya empezaba a viajar con la FMS y hacer cosas con el freestyle y tuve demasiadas faltas en el colegio. Entonces, de la nada, me llevé gimnasia por no ir, que es lo que más me gusta”.
La respuesta del conductor fue insistente:“Yo creo que tendríamos que ir en febrero de este año, marzo, si querés vamos los dos juntos, lo podemos hacer con el programa y decimos: ¿qué tal? Queremos ver qué podemos hacer para terminar de secundaria”. Trueno, entre risas, agregó: “Me encantaría, mi mamá te lo agradecería con el corazón en la mano, te lo digo”.
¿Cómo fue la secundaria donde estudió Trueno?
En la entrevista el artista explicó que el estudió en el colegio Manuel Belgrano y reconoció que a pesar de todo, recibió apoyo de parte de la institución. “Igual le agradezco mucho al Manuel Belgrano, que fue el secundario que fui yo, porque como es un colegio de arte... Me bancaron un montón”.
“Con las faltas me decían: 'Sabemos que vos estás haciendo un camino artístico que, que nada, que es tuyo y todo, es un colegio de arte, no te vamos a matar por las faltas ni por nada’, así que me segundearon un montón”, recordó el músico. Pergolini reafirmó su compromiso de ayudar a Trueno a finalizar el secundario, incluso planteando la posibilidad de intervenir ante el colegio: “Yo voy, yo te juro que voy y hablo en tu nombre". Trueno, agradecido, comentó: “Algo me va a ayudar eso, un examen menos”.