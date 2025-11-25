Solución natural y económica: cómo ahuyentar mosquitos y hormigas con cáscaras de mandarinas

Llega el calor y los insectos aparecen con más frecuencia. Entre los más molestos están los mosquitos y las hormigas que aparecen en grupos ya sea para picar la piel o para buscar rastros de comida. Las familias, en especial las que tienen niños pequeños, muchas veces se niegan a usar químicos más fuertes que los repelentes y optan por alternativas más naturales y saludables.