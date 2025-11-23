Repelente de insectos natural con menta: cómo hacerlo en un solo paso

Cómo preparar menta hervida en casa

Para aprovechar el poder de la menta, simplemente coloca un puñado de sus hojas, ya sean frescas o secas, en una olla con un litro de agua. Lleva esta mezcla a ebullición y déjala hervir durante unos diez minutos para que el vapor llene la casa con su aroma. Para ambientar el espacio, puedes dejar la olla destapada por unos minutos, o bien, si prefieres disfrutarla, cuela el líquido y sírvelo tibio como una reconfortante infusión.