Secciones
SociedadActualidad

Repelente de insectos natural con menta: cómo hacerlo en un solo paso

Este proceso sencillo libera importantes aceites esenciales, como el mentol y el ácido rosmarínico.

Repelente de insectos natural con menta: cómo hacerlo en un solo paso
Hace 1 Hs

La menta dejó de ser solo un ingrediente para el mate o la cocina, ya que hervir sus hojas se volvió una práctica sencilla y completamente natural para optimizar el ambiente en casa. Este proceso de calentamiento libera importantes aceites esenciales, como el mentol y el ácido rosmarínico, que aromatizan y son capaces de ahuyentar insectos del verano.

Por qué deberías poner cáscaras de naranja en la heladera: el truco que pocos conocen

Por qué deberías poner cáscaras de naranja en la heladera: el truco que pocos conocen

El resultado de esta acción es la difusión de un aroma sumamente fresco y placentero que impregna el espacio. Por ello, esta costumbre se convirtió rápidamente en un hábito favorito para quienes buscan una manera natural y económica de perfumar sus hogares.

Cuatro razones para hervir menta en tu casa

-Purificación del aire: El vapor ayuda a neutralizar olores fuertes, dejando una perceptible sensación de limpieza en el ambiente.

-Descongestión natural: El mentol actúa como un aliado respiratorio, facilitando la respiración en casos de resfrío o alergias.

-Reducción del estrés: El aroma de la menta tiene un efecto calmante que contribuye a la relajación y al bienestar general.

-Repelente de insectos: La práctica mantiene alejadas a algunas plagas comunes del hogar de forma completamente natural.

Cómo preparar menta hervida en casa

Para aprovechar el poder de la menta, simplemente coloca un puñado de sus hojas, ya sean frescas o secas, en una olla con un litro de agua. Lleva esta mezcla a ebullición y déjala hervir durante unos diez minutos para que el vapor llene la casa con su aroma. Para ambientar el espacio, puedes dejar la olla destapada por unos minutos, o bien, si prefieres disfrutarla, cuela el líquido y sírvelo tibio como una reconfortante infusión.

El consumo de menta aporta múltiples beneficios internos, siendo especialmente notable su capacidad para favorecer la digestión: sus aceites esenciales, como el mentol, ayudan a relajar el tracto digestivo, aliviando la acidez, gases y náuseas. Además, es una fuente valiosa de vitaminas y minerales, incluyendo vitamina A, hierro, calcio y magnesio, que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias también ayudan a combatir el estrés oxidativo y pueden proporcionar alivio a molestias respiratorias o musculares leves.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Ropa blanca amarilla? El sencillo truco que se volvió viral para dejar tus prendas como nuevas

¿Ropa blanca amarilla? El sencillo truco que se volvió viral para dejar tus prendas como nuevas

Parece magia: el sencillo truco para limpiar ollas quemadas y dejarlas como nuevas

Parece magia: el sencillo truco para limpiar ollas quemadas y dejarlas como nuevas

Los lugares que tenés que limpiar los domingos para mantener tu casa ordenada durante la semana

Los lugares que tenés que limpiar los domingos para mantener tu casa ordenada durante la semana

Los riesgos de no quitar el sarro de tu pava eléctrica: el “truco alemán” para eliminarlo con éxito

Los riesgos de no quitar el sarro de tu pava eléctrica: el “truco alemán” para eliminarlo con éxito

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
2

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Tiempos de cambio
3

Tiempos de cambio

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo
4

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
5

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027
6

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

Más Noticias
La NASA reveló cuándo podría extinguirse la vida en la Tierra y cuál sería la causa principal

La NASA reveló cuándo podría extinguirse la vida en la Tierra y cuál sería la causa principal

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Comentarios