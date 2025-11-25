Cuáles serán los tres perfiles profesionales más buscados de 2026, según la inteligencia artificial

Tener en cuenta las demandas del mercado laboral puede ser crucial al momento de elegir nuestra formación. Estar capacitados para lo que se necesita en el mundo del trabajo siempre suma puntos a nuestro currículum. Aunque la inteligencia artificial no funciona como un oráculo, puede plantear un escenario hipotético e indicar cuáles serán los perfiles que más se valorarán el año que viene.