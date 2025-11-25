Cuáles serán los tres perfiles profesionales más buscados de 2026, según la inteligencia artificial

Tener en cuenta las demandas del mercado laboral puede ser crucial al momento de elegir nuestra formación. Estar capacitados para lo que se necesita en el mundo del trabajo siempre suma puntos a nuestro currículum. Aunque la inteligencia artificial no funciona como un oráculo, puede plantear un escenario hipotético e indicar cuáles serán los perfiles que más se valorarán el año que viene.
La inteligencia artificial utilizada para la consulta fue ChatGPT de OpenIA. El prompt utilizado para hacer la búsqueda fue el siguiente: “¿Cuáles serán los tres perfiles profesionales más demandados en 2026? Definí sus características, las competencias que más se buscarán y valorarán y para qué áreas se podrían buscar estos profesionales”.
Perfiles profesionales más demandados en 2026, según ChatGPT
La inteligencia artificial de OpenIA optó por ofrecer una respuesta con una introducción en la que señaló las dificultades de hacer predicciones. Sin embargo, reconoció que basándose en tendencias actuales tecnológicas, demográficas y regulatorias, se podían marcar tres perfiles profesionales que probablemente serían los más demandados hacia 2026.
Especialista en inteligencia artificial/Machine learning
Características: profesional con formación técnica avanzada aunque no necesariamente doctorados; experiencia en entrenamiento de modelos, despliegue, optimización y mantenimiento de sistemas de IA; capacidad de trabajar con arquitecturas modernas y mentalidad de aprendizaje permanente.
Algunas de las competencias más valoradas serían: programación, ciencia de datos, MLOps, ingeniería de prompts y agentes, habilidades interpersonales y traducción de necesidades de negocio a soluciones de IA. Estos especialistas serían buscados para “prácticamente todas las áreas”, indicó el chat.
Especialista en ciberseguridad
Características: profesional con conocimientos técnicos profundos en seguridad digital; experiencia en gestión de riesgos, cumplimiento normativo, evaluaciones de vulnerabilidad, respuestas a incidentes; mentalidad proactiva; capacidad para trabajar a nivel técnico y estratégico.
Entre las competencias más valoradas se señalaron la seguridad de redes, firewalls y arquitectura segura; criptografía; hacking ético, pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades; gestión de incidentes y monitorización; comunicación y formación. Se demandarían en áreas como las finanzas, salud, infraestructura crítica en energía y telecomunicaciones y gobiernos y organismos públicos.
Profesional de energías renovables/Tecnologías verdes
Características: profesional técnico o ingeniero con formación en energías renovables, ingeniería ambiental, eficiencia energética o sustentabilidad; visión estratégica sobre transición energética; capacidad para diseñar, implementar y mantener proyectos verdes; mentalidad colaborativa y multidisciplinaria.
Se destacarían competencias como diseño de sistemas solares, eólicos, baterías; eficiencia y auditoría energética; gestión de proyectos, financiamiento verde, evaluación de impacto; innovación y pensamiento circular en economía, reciclaje y reutilización y habilidades interpersonales. Aplicarían en empresas de energía renovable, gobierno y sector público, consultoras de sostenibilidad, construcción y arquitectura verde e industria en plantas proactivas que buscan “descarbonizarse”.