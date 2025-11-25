El tiempo en Tucumán: se vienen días muy calurosos y con máximas que superarán los 35 grados

La combinación de escasa nubosidad y el incremento de masas de aire cálido procedente de regiones tropicales, el pronóstico anticipa para esta semana temperaturas calurosas, que podrían rozar los 38 °C de máxima. La semana terminaría con lluvias, que traerían algo de alivio, aunque no demasiado.
La jornada arrancó con el cielo mayormente despejado en toda la provincia. De acuerdo con datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nubosidad fue de alrededor del 20%, mientras que la humedad fue del 80%. La temperatura mínima registrada fue de 18 °C y la visibilidad superó los 10 kilómetros.
La nubosidad descenderá hacia el mediodía y la temperatura subirá hasta los 30 °C. La humedad descenderá hasta el 40% y los vientos serán suaves del sector este, según el SMN.
El calor seguirá en aumento durante la siesta y se espera que la temperartura máxima llegue hasta los 33 °C, con una sensación térmica que rondaría los 35 °C. La nubosidad subiría hasta el 55% y la humedad se mantendría por encima del 30%. Los vientos serán suaves del sudoeste.
A la noche llegará algo de alivio, con el descenso marcado de la temperatura, que alcanzaría los 25 °C. El cielo se nublará y la humedad se mantendrá en un 60%. Los vientos serán del oeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Las condiciones del tiempo pronosticadas por el SMN revelan que las temperaturas seguirán siendo calurosas el resto de la semana, con un aumento sostenido de las máximas, que desde mañana serán de 35 °C, con un pico de 37 °C esperado para el jueves y el viernes. También se anuncian tormentas para esos días.
Para el próximo fin de semana anuncian un descenso de las máximas, que llegarían a los 30 °C, en medio de jornadas marcadas por el aumento de la nubosidad, aunque sin probabilidades de precipitaciones.