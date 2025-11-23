Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Una masa de aire cálido y seco avanza sobre Argentina, e impulsará un marcado ascenso de la temperatura que dominará el fin de semana largo y gran parte de la próxima semana con valores muy superiores a los parámetros normales para la época del año. ¿Qué provincias sentirán un calor intenso y agobiante de hasra 40° esta semana?
Este domingo, el oeste de La Pampa, este y sur de Neuquén, y norte y oeste de Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla por calor extremo. El SMN advirtió que las máximas serán elevadas para lo habitual en el mes de noviembre, ya que llegarán a 27° en San Martín de los Andes, 28° en Bariloche y Villa La Angostura, 34° en 25 de Mayo y 36° en Cipolletti y Neuquén capital.
Por otro lado, según detalla el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored, el avance constante del aire cálido, originado en el norte patagónico y Cuyo, anuncia un cambio significativo. Aunque este fin de semana largo presenta registros aún moderados, este progresivo calentamiento provocará que, a mitad de la semana entrante, las temperaturas se sitúen entre 4°, 5 ° y hasta 10° por encima de lo que se considera el promedio regional normal.
Alerta por calor intenso: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?
Esto significa que las máximas rondarán los 34° a 36° en localidades de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis, con picos de hasta 40° entre miércoles y jueves. Las temperaturas más extremas se esperan en Santiago del Estero, Chaco y Formosa, donde el termómetro podría marcar desde 40° hasta 44°.
El patrón dominante de viento del norte, cielo despejado, baja humedad y temperaturas muy elevadas se mantendrá firme hasta el próximo viernes. Ese día marcará la posible llegada de un nuevo sistema frontal frío desde el sur. Este frente avanzaría primero sobre la Patagonia y luego hacia la región pampeana, provocando un giro en la circulación del viento y condiciones más inestables.
Si este escenario se confirma, señalaría el fin del período cálido y el inicio de un descenso térmico para el fin de semana subsiguiente. Es crucial monitorear los próximos reportes oficiales por posibles actualizaciones sobre la intensidad del frente frío y su impacto en la zona central del país.
¿Cuáles son las localidades bajo alerta por viento?
San Luis: Ayacucho, Belgrano, zona serrana de Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y zona serrana de Libertador General San Martín. Se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.