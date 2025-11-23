Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Este domingo, el oeste de La Pampa, este y sur de Neuquén, y norte y oeste de Río Negro se encuentran bajo alerta amarilla por calor extremo. El SMN advirtió que las máximas serán elevadas para lo habitual en el mes de noviembre, ya que llegarán a 27° en San Martín de los Andes, 28° en Bariloche y Villa La Angostura, 34° en 25 de Mayo y 36° en Cipolletti y Neuquén capital.