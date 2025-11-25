“La Niña” se acerca y crece la incertidumbre en el campo

Un aumento de la deficiencia en el perfil del suelo podría derivar en un cambio en la fecha de inicio de la siembra. Un escenario similar podría presentarse con el maíz -prevista inicialmente para fines de diciembre o enero-. “Si continuamos sin lluvias y la siembre se hace posterior a la fecha (aconsejada), existe el riesgo de que el rendimiento disminuya, como ocurre con la soja”, advirtió Meloni. Además, alertó sobre la incidencia de la “chicharrita”, que afecta al maíz sembrado a partir de enero.