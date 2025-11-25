Esta semana se definirá la situación de los acusados por el crimen del policía Lazarte

“Todos vinieron a mentir. Pedimos que se genere un legajo por falso testimonio y fuera remitido a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Fue una falta de respeto, no sólo para el Tribunal, sino para la familia de Lazarte que estuvo presente durante el debate”, dijo Carlino. “Las pruebas son irrefutables; no hubo forma de que las defensas pudieran revertir su contundencia. Se presentaron numerosas pruebas que ubican a los cuatro en el lugar del hecho, se hicieron pericias Ufed -análisis a los celulares y demás dispoitivos electrónicos que se secuestran en las investigaciones- de conversaciones entre ellos antes y después del hecho, hay pericias fílmicas y también las pericias Stups -pruebas químicas para determinar restos de partículas de sustancias; en este caso, de pólvora de armas de fuego- que se practicaron en las manos, ropas y motos de los imputados, las cuales dieron positiva en la presencia de partículas consistentes con residuos de disparo de arma de fuego”, agregó.