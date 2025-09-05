La Justicia enjuiciará a los acusados por el crimen del policía Víctor Emanuel Lazarte

Elevación a juicio

Dos años después, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se aprobara la apertura a debate oral y público. Mediante una audiencia de control de acusación y admisibilidad de la prueba la auxiliar de fiscal María José Agüero afirmó que, a consideración de la Unidad Fiscal, los cuatro serían coautores de los delitos de tentativa de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa y de homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, criminis causa y por ser la víctima un miembro de las fuerzas policiales. La representante del MPF también adelantó que la pretensión punitiva es una condena de prisión perpetua.