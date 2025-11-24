Pidieron la máxima pena para los acusados de matar al policía Lazarte

Una vez entregado, comenzaron a llevar la moto a pie. En ese momento, el joven policía comenzó a gritar a sus familiares –que estaban adentro de la vivienda– para que le alcanzaran un arma y poder defenderse. Los imputados, al darse cuenta de que la víctima era miembro de la fuerza policial, decidieron acabar con su vida. Fue entonces que Vallejo descendió del rodado y procedió a efectuar dos disparos en contra de la víctima, impactando uno de los proyectiles en el tórax.