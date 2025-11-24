Pidieron la máxima pena para los acusados de matar al policía Lazarte

El fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, pidió que los acusados del crimen del policía Víctor Emanuel Lazarte sean condenados a la pena de prisión perpetua. Se trata de Rodrigo Villafañe, Agustín “Zapín” Tapia y José “Pinky” Vallejo, todos de 20 años de edad, y Nahuel Suárez, de 22, quienes son juzgados por el homicidio, ocurrido el 10 de julio de 2023 en la zona de Las Piedritas, al este de la capital.
Ese día, a horas 21.20 en circunstancias en que Lazarte regresaba a su domicilio, en el pasaje Valdez del Pino al 1.000, a bordo de su motocicleta, fue interceptado por los cuatro acusados y fue ultimado a tiros. El jueves comenzaron los alegatos de clausura en el juicio oral y público. El tribunal está integrado por las juezas Isolina Apas, Isabel Méndez y Soledad Hernández.
“Actuando de manera conjunta y coordinada, los imputados procuraron la sustracción ilegítima de la motocicleta que conducía la víctima, para lo cual lo abordaron en dos motos, con una clara superioridad numérica, y esgrimiendo Vallejos un arma de fuego. En ese momento decidieron darle muerte a por su condición de miembro de una fuerza policial, ya que antes de dispararle advirtieron que era policía, todo ese accionar con el propósito de sustraerle el vehículo”, señaló el fiscal Gallo.
La Fiscalía pidió que los acusados sean condenados a la pena de prisión perpetua por los delitos calificados como: robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa, en concurso real con homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, criminis causa, y por ser la víctima un miembro de las fuerzas policiales, en calidad de coautores.
Robarle la moto
De acuerdo a la acusación, esa noche Lazarte regresaba a su domicilio en pasaje Valdez del Pino 1.032, de San Miguel de Tucumán, a bordo de su Honda CG 150 Titán. En esas circunstancias fue abordado por los acusados, quienes se movilizaban en dos rodados. Esgrimiendo un arma de fuego, se acercaron a la víctima para robarle la moto.
Una vez entregado, comenzaron a llevar la moto a pie. En ese momento, el joven policía comenzó a gritar a sus familiares –que estaban adentro de la vivienda– para que le alcanzaran un arma y poder defenderse. Los imputados, al darse cuenta de que la víctima era miembro de la fuerza policial, decidieron acabar con su vida. Fue entonces que Vallejo descendió del rodado y procedió a efectuar dos disparos en contra de la víctima, impactando uno de los proyectiles en el tórax.
Los vecinos comenzaron a gritar pidiendo auxilio y los atacantes dejaron la motocicleta del policía y se dieron a la fuga. En tanto que la víctima fue trasladada al Hospital Padilla, falleciendo a raíz de la herida de arma de fuego.
Tras un intenso operativo policial los asesinos fueron aprehendidos esa misma madrugada y puestos a disposición de la Justicia. El 12 de julio de 2023 fueron imputados por el crimen y sometidos a prisión preventiva para cautelar la investigación en su contra y resguardar la integridad de la familia de la víctima y de los testigos.