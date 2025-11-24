Conrado Bertranou, el medioscrum que heredó la sangre Puma y le dio a Los Tordos un título histórico en el “Veco” Villegas

Bertranou no es un apellido cualquiera en el rugby argentino. Es primo de Gonzalo Bertranou, el experimentado 9 con historia en Los Pumas. Esa herencia, lejos de pesarle, lo inspira. “Es una carga, pero a la vez un orgullo. Representar a la familia Bertranou, desde donde me toque, es un orgullo enorme por la trayectoria que tenemos”, confesó. Ese legado, mezclado con la humildad de un chico que aún vive el rugby como lo hace desde los cinco años, fue parte de lo que lo impulsó en esta final durísima ante Huirapuca.