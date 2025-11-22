Secciones
DeportesRugby

El “Veco” Villegas vivió una mañana cargada de acción: todos los resultados y lo que se viene por la tarde

La XXXVIII edición del tradicional torneo juvenil dejó una mañana llena de intensidad en las canchas de Tucumán Rugby. Con triunfos ajustados, goleadas y duelos clave, el Veco 2025 continúa su marcha. Por la tarde se jugarán partidos determinantes para las zonas A y B.

Tucumán Rugby goleó a Taraguy en su debut en el Veco Villegas. Tucumán Rugby goleó a Taraguy en su debut en el "Veco" Villegas. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Hace 1 Hs

La mañana de hoy en el “Veco” Villegas 2025 dejó cuatro partidos que comenzaron a perfilar el rumbo de cada zona. En la cancha 1 y 2 de Tucumán Rugby, los equipos mostraron un alto nivel competitivo y dejaron resultados que movieron la tabla desde temprano.

El primer duelo del día fue uno de los más parejos: Huirapuca superó 17-15 a Tala de Córdoba, en un choque intenso y cerrado. En simultáneo, Los Tordos vencieron 12-9 a CUBA, un partido que se jugó al límite y en el que la defensa mendocina sostuvo el resultado hasta el final.

Atlético del Rosario se impuso 28-0 ante Unión del Sur, mostrando una actuación sólida y sin fisuras. Para cerrar la jornada matutina, Tucumán Rugby goleó 48-0 a Taraguy, confirmando su jerarquía y su condición de anfitrión con un rendimiento dominante.

Los partidos de la tarde

La actividad continuará desde las 19 y promete choques claves para el armado de la tabla:

Cancha 1 - 19: CUBA vs. Taraguy

Cancha 2 - 19: Tala vs. Unión del Sur

Cancha 1 – 20: Huirapuca vs. Atlético del Rosario

Cancha 1 - 21: Tucumán Rugby vs. Los Tordos

Temas Tucumán Rugby ClubHuirapuca Rugby Club
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Comentarios