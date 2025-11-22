El “Veco” Villegas vivió una mañana cargada de acción: todos los resultados y lo que se viene por la tarde

La mañana de hoy en el “Veco” Villegas 2025 dejó cuatro partidos que comenzaron a perfilar el rumbo de cada zona. En la cancha 1 y 2 de Tucumán Rugby, los equipos mostraron un alto nivel competitivo y dejaron resultados que movieron la tabla desde temprano.
El primer duelo del día fue uno de los más parejos: Huirapuca superó 17-15 a Tala de Córdoba, en un choque intenso y cerrado. En simultáneo, Los Tordos vencieron 12-9 a CUBA, un partido que se jugó al límite y en el que la defensa mendocina sostuvo el resultado hasta el final.
Atlético del Rosario se impuso 28-0 ante Unión del Sur, mostrando una actuación sólida y sin fisuras. Para cerrar la jornada matutina, Tucumán Rugby goleó 48-0 a Taraguy, confirmando su jerarquía y su condición de anfitrión con un rendimiento dominante.
Los partidos de la tarde
La actividad continuará desde las 19 y promete choques claves para el armado de la tabla:
Cancha 1 - 19: CUBA vs. Taraguy
Cancha 2 - 19: Tala vs. Unión del Sur
Cancha 1 – 20: Huirapuca vs. Atlético del Rosario
Cancha 1 - 21: Tucumán Rugby vs. Los Tordos