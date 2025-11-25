Crece la presión sobre Kiev y Moscú para que pongan fin a cuatro años de guerra

Fronteras “de facto”

La propuesta, que analistas como Thomas L. Friedman, columnista de “The New York Times” consideran una claudicación ante las demandas rusas, incluye algunos puntos clave muy polémicos, como el reconocimiento territorial de facto. En concreto, plantea reconocer Crimea y las regiones de Donetsk y Luhansk como territorio ruso. Ucrania debería retirarse de zonas del Donbás que hoy controla, que pasarían a integrar una franja desmilitarizada reconocida internacionalmente como parte de Rusia. En Kherson y Zaporizhzhia las líneas actuales serían fronteras congeladas. El texto también señala que Rusia renunciaría a posiciones fuera de estas cinco regiones, aunque sin precisiones operativas.