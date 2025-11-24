El contundente mensaje de apoyo de Javier Milei a Estudiantes de la Plata

El respaldo político a Estudiantes sumó este lunes una voz inesperada. El presidente Javier Milei volvió a meterse en la agenda del fútbol argentino al manifestar su apoyo al club platense, luego de que la AFA abriera un expediente por el gesto del “pasillo de espaldas” que los jugadores realizaron en el "Gigante de Arroyito", en protesta por el título otorgado a Rosario Central.
Desde sus redes, el mandatario publicó una foto de la camiseta albirroja acompañada por un mensaje breve y directo: “Honor a la Escuela de Dos Osvaldo. Fin.” Una referencia explícita al linaje histórico del club, marcado por la influencia de Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo.
La reacción de Milei se sumó a una ola de apoyo en redes hacia Estudiantes, que desde el domingo recibe elogios por su postura frente al reconocimiento que la AFA otorgó a Central como “campeón de Liga 2025”, una decisión sin votación formal que desató polémica y tensiones dirigenciales.
Honor a la Escuela de Don Osvaldo.— Javier Milei (@JMilei) November 24, 2025

Fin.
Fin. pic.twitter.com/XoXS4o7o6h
En paralelo, circuló que el boletín que fundamentaba la obligatoriedad del pasillo había sido generado recién el domingo en la web oficial de la AFA y no en febrero, como se indicó inicialmente. Pero desde Viamonte salieron a negar esa versión con un comunicado.
La mención del Presidente a la “Escuela de Dos Osvaldo” conecta con el ADN histórico del club: Zubeldía, guía de las tres Libertadores consecutivas entre 1968 y 1970 y campeón Intercontinental ante Manchester United, y Bilardo, su continuador más emblemático.
Un gesto que fue rechazado por la dirigencia del fútbol
El gesto de Milei no pasó inadvertido, sobre todo porque el vínculo entre la Casa Rosada y la AFA viene de meses de confrontación. La dirigencia del fútbol argentino rechazó públicamente los planes del Gobierno para habilitar las sociedades anónimas deportivas, y Claudio Tapia incluso había expresado su apoyo político a Sergio Massa antes del balotaje de 2023. Pese a ello, Milei terminó ganando por amplio margen.
En ese escenario, su mensaje hacia Estudiantes aparece como un nuevo capítulo en una relación tensa, donde la política nacional y la política del fútbol vuelven a cruzarse en plena controversia.