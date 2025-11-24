El contundente mensaje de apoyo de Javier Milei a Estudiantes de la Plata

El respaldo político a Estudiantes sumó este lunes una voz inesperada. El presidente Javier Milei volvió a meterse en la agenda del fútbol argentino al manifestar su apoyo al club platense, luego de que la AFA abriera un expediente por el gesto del “pasillo de espaldas” que los jugadores realizaron en el "Gigante de Arroyito", en protesta por el título otorgado a Rosario Central.