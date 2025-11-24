Black Friday 2025: fechas, descuentos y cómo evitar estafas en la mayor jornada de rebajas del año

Después del CyberMonday, los argentinos se preparan para aprovechar una nueva ventana de ofertas: el Black Friday 2025, que se llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Durante estas cuatro jornadas, marcas y comercios de múltiples rubros ofrecerán descuentos de hasta el 50%, además de opciones de cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados.