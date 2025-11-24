Black Friday 2025: fechas, descuentos y cómo evitar estafas en la mayor jornada de rebajas del año

Después del CyberMonday, los argentinos se preparan para aprovechar una nueva ventana de ofertas: el Black Friday 2025, que se llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Durante estas cuatro jornadas, marcas y comercios de múltiples rubros ofrecerán descuentos de hasta el 50%, además de opciones de cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados.
El evento, que combina rebajas en locales tradicionales y plataformas de comercio electrónico, se presenta como una oportunidad ideal para concretar compras anticipadas de cara a la temporada navideña.
El Black Friday es un evento comercial anual originado en Estados Unidos, que se celebra el último viernes de noviembre, inmediatamente después del Día de Acción de Gracias. Su realización marca oficialmente el inicio de la temporada de compras navideñas.
Con el tiempo, la iniciativa se expandió a distintos países, entre ellos Argentina, donde también se organizan jornadas especiales de rebajas bajo la misma denominación y con fuerte participación de consumidores y empresas.
Los rubros que ofrecerán descuentos
De acuerdo con la página oficial del evento, los sectores que lanzarán promociones especiales durante el Black Friday 2025 serán:
- Indumentaria y calzado
- Tecnología y computación
- Supermercados y retail
- Hotelería y alojamiento
- Mascotas y productos para animales
- Electrodomésticos y artículos para el hogar
- Transporte y viajes
- Fabricación y venta de dispositivos electrónicos
- Asistencia al viajero
- Aerolíneas y transporte aéreo
- Venta de pasajes y turismo
Entre las compañías ya confirmadas figuran Devré, Lenovo, Carrefour, NH Hotels, Puppis, Megatone, Plataforma 10, Samsung, Nike, Macowns, Puma, Hewlett Packard (HP), Universal Assistance, Latam, Almundo, entre otras marcas que participarán con promociones destacadas.
Claves para evitar estafas al comprar online
Como ocurre en cada edición, el incremento en la cantidad de usuarios y transacciones favorece el accionar de estafadores digitales. Por eso, los especialistas recomiendan tomar una serie de precauciones antes de realizar cualquier compra.
La principal sugerencia es ingresar únicamente al sitio oficial del Black Friday en Argentina, que permite verificar qué empresas participan, comparar precios y revisar especificaciones de productos. Desde allí también es posible suscribirse para recibir novedades y alertas.
Riesgos más frecuentes: el auge del phishing
Uno de los métodos más utilizados por ciberdelincuentes es el phishing, una técnica que simula comunicaciones de marcas reconocidas para obtener datos confidenciales. Puede llegar a través de:
- Correos electrónicos
- Redes sociales
- SMS
- Llamadas telefónicas
También proliferan las páginas web falsas y promociones inusuales, que funcionan como puerta de entrada al fraude.
Según el último informe de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, el phishing encabeza el listado de incidentes informáticos en el país, representando el 31% de los reportes registrados, lo que evidencia su persistencia como principal amenaza.
Cómo detectar y evitar sitios inseguros
Para minimizar riesgos, se recomienda:
Verificar que la URL comience con “https” y muestre un candado o escudo indicando que la conexión es segura.
- Confirmar que el nombre de la empresa esté correctamente escrito y no presente modificaciones sutiles que indiquen su falsedad.
- Evitar abrir enlaces provenientes de remitentes desconocidos o archivos sospechosos.
- No ingresar información personal en plataformas no verificadas.
- Descartar sitios que soliciten datos inusuales, como empleo o referencias familiares.
Además, no es aconsejable guardar de forma permanente los datos de la tarjeta de crédito, especialmente si el usuario utiliza un dispositivo compartido o fuera del hogar.