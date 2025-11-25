Caracas califica de “patraña” la nueva ofensiva de Washington

CARACAS, Venezuela.- El gobierno de Nicolás Maduro dijo que es una “ridícula patraña” la designación por parte de Estados Unidos del supuesto Cartel de los Soles como organización terrorista, a la que Washington vincula con el presidente venezolano. La medida entró en efecto ayer.
Los expertos aseguran que el grupo ni siquiera existe como tal; sin embargo, las consecuencias sí que son reales y pueden afectar a Venezuela y a Maduro, al que la del presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado como “líder” del grupo en repetidas ocasiones.
El fin de semana seis aerolíneas cancelaron conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de maniobras militares, que se iniciaron por orden de Trump en agosto.
Estados Unidos anunció el 16 de noviembre que clasificaría al supuesto grupo, cuya existencia Caracas niega, como una organización terrorista extranjera.
Expertos descartan la existencia de una organización formalmente establecida y se refieren a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas.
“Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles”, indicó la cancillería en un comunicado.
Caracas sostiene que se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.
Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, sostiene que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios “que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.
“El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, declaró Rubio a mediados de noviembre. Estados Unidos incluye en la lista a grupos islamistas, separatistas, guerrillas y más recientemente pandillas y organizaciones de la droga de México y Colombia.
“Todos los días se inventan una pendejada distinta, una cosa más estrafalaria que la otra, todos los días, para señalar a Venezuela y con eso justificar lo que ellos quieren”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Interior, Diosdado Cabello, sin mencionar la nueva medida de Washington.
Cabello anunció una gran movilización para esta tarde, por la “soberanía” y la “independencia”, y aseguró que el país se mantiene en “resistencia activa prolongada”. “Tenemos que ser capaces de superar esas cosas, no paralizarnos, seguir trabajando y prepararnos para el tiempo que sea, para lo que sea”, agregó.
¿Drogas o petróleo?
Expertos consideran que la declaratoria le abre a Washington un ámbito de posibilidades, tanto militares como de sanciones para seguir ejerciendo presión sobre Maduro.
Trump defiende el despliegue militar con el argumento de detener el tráfico de drogas hacia ese país. Caracas afirma que en realidad busca derrocar a Maduro y apropiarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.
La medida, que se llevaba barruntando desde hace meses en la capital estadounidense, supone una nueva escalada entre Washington y Caracas, que en los últimos tiempos, en el marco de la operación Lanza del Sur, ha visto como Estados Unidos ha desplegado numerosas tropas en aguas del mar Caribe y ha hundido numerosas embarcaciones a las que acusaba de estar involucradas en operaciones de narcotráfico. “La designación otorgará más herramientas a nuestro Departamento de Guerra para brindarle opciones al presidente Trump y, en última instancia, garantizar que nuestro hemisferio no será controlado por narcoterroristas, ni por cárteles, ni por lo que regímenes ilegítimos intenten imponer al pueblo estadounidense”, ya había adelantado la semana pasada el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas a las que Washington acusa de transportar drogas en aguas en Caribe y el Pacífico, según un recuento en base a cifras públicas.
Estados Unidos no ha proporcionado evidencias de que las personas atacadas fueran de hecho narcotraficantes y el gobierno venezolano, cada vez más aislado y vulnerable, calificó los bombardeos a embarcaciones de “ejecuciones extrajudiciales”.
Temen que se afecte el turismo en El Caribe por la amenaza militar
La creciente amenaza militar estadounidense a Venezuela está generando inquietud entre las islas caribeñas que dependen del turismo para sostener sus vulnerables economías. Cualquier hostilidad podría ahuyentar a los visitantes, justo cuando comienza la temporada alta de turismo.
En lugares como Aruba, Santa Lucía y Antigua y Barbuda, los empleos turísticos representan más del 75% del empleo. “Siempre sostenemos que el Caribe es una zona de paz, y que queremos que así continúe”, declaró el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, a la agencia Bloomberg, la semana pasada, en una entrevista al margen de la reunión del G20 en Sudáfrica.
“Cualquier acción que cuestione o cambie esa perspectiva tendría o podría tener un impacto devastador en el turismo”, insistió el mandatario jamaiquino.
Estados Unidos ha estado aumentando sus fuerzas en el Caribe, con barcos, tropas y armamento, durante meses, mientras aumenta la presión sobre el líder venezolano Nicolás Maduro como parte de una campaña antidrogas más amplia.
Desde septiembre, ha destruido más de 20 barcos presuntamente dedicados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, y matado a decenas de personas, sin juicio o acusación firme.
La tensión se intensificó ayer cuando entró en vigor la designación formal del Cártel de los Soles de Venezuela como organización terrorista extranjera por parte de la administración Trump.
“Cualquier indicio de confrontación armada en nuestras aguas repercute instantáneamente en las reservas de hotel, las aerolíneas, la inversión extranjera y el sustento de cientos de miles de familias”, escribió el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, en una carta a Trump, la semana pasada, instándolo a dialogar con Caracas.
Los ingresos por turismo son particularmente críticos para Jamaica, donde el huracán Melissa el mes pasado causó decenas de muertes, destruyó más de 150.000 viviendas y causó daños por unos 8.800 millones de dólares, lo que representa el 40% del PIB del país, afirmó Holness.
El Caribe en su conjunto viene instando a Estados Unidos a mostrar moderación en el plano político y, sobre todo, militar.
El mes pasado, todos los países de la Comunidad del Caribe, excepto Trinidad y Tobago, firmaron una declaración que calificaba a la región como una “zona de paz” y afirmaban que los problemas de la región debían resolverse mediante la “cooperación internacional y dentro del derecho internacional”.
Campañas aéreas: suspenden vuelos y cancelan conexiones
Seis aerolíneas cancelaron sus conexiones entre sábado y domingo con Venezuela, tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en el Caribe.
La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam comunicaron el sábado la suspensión de sus vuelos, según las asociaciones de líneas aéreas (ALAV) y de agencias de viajes (Avavit). El domingo, Turkish Airlines dijo que cancelaba sus vuelos entre el 24 y 28 de noviembre. ALAV incluyó en un principio a Caribbean Airlines, pero esta compañía trinitense en realidad no opera en Venezuela desde septiembre.
“Turkish fue bastante específico, en el caso del resto de las aerolíneas no hemos recibido comunicados claros que determinen cuáles serían las fechas, lo que sí indican es que en algunos casos pues reembolsarán o reprogramarán, pero todavía no hay más información al respecto”, dijo la presidenta de Avavit, Vicky Herrera. Copa, Air Europa, PlusUltra y Wingo no se han pronunciado aún sobre sus frecuencias desde y hacia Venezuela.
Las aerolíneas venezolanas Láser, Avior y Estelar -que vuelan al extranjero- informaron que operan con normalidad.