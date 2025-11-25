Caracas califica de “patraña” la nueva ofensiva de Washington

La medida, que se llevaba barruntando desde hace meses en la capital estadounidense, supone una nueva escalada entre Washington y Caracas, que en los últimos tiempos, en el marco de la operación Lanza del Sur, ha visto como Estados Unidos ha desplegado numerosas tropas en aguas del mar Caribe y ha hundido numerosas embarcaciones a las que acusaba de estar involucradas en operaciones de narcotráfico. “La designación otorgará más herramientas a nuestro Departamento de Guerra para brindarle opciones al presidente Trump y, en última instancia, garantizar que nuestro hemisferio no será controlado por narcoterroristas, ni por cárteles, ni por lo que regímenes ilegítimos intenten imponer al pueblo estadounidense”, ya había adelantado la semana pasada el secretario de Defensa, Pete Hegseth.