Argentina selló un acuerdo aduanero clave con Estados Unidos: cómo impacta en el intercambio de información y por qué preocupa al agro

“Hoy firmamos un convenio de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), un paso clave para profundizar la modernización, la digitalización y la automatización de los procesos aduaneros entre ambos países”, comunicó el organismo. La rúbrica se llevó a cabo en Washington con la presencia del titular de la ARCA, Juan Pazo, el director general de Aduanas, Andrés Veliz, y el subcomisionado Ejecutivo Adjunto de la CBP, Donald R. Stakes.