Qué dice la neurociencia sobre el ayuno de dopamina y otras tendencias virales similares

Así lo explican tanto expertos en neurociencia como una reciente revisión científica publicada en 2024 por investigadores de la Universidad Municipal de Ahmedabad (India), en la revista Cureus. El trabajo, titulado "A Literature Review on Holistic Well‑Being and Dopamine Fasting: An Integrated Approach", advierte que el término ayuno de dopamina se volvió popular, pero está basado en una mala interpretación del funcionamiento cerebral.