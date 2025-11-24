Mario Leito advierte sobre el desafío de sostenerse en Primera: presupuesto, socios y las decisiones que definirán el 2026 de Atlético Tucumán

El análisis se amplía al contexto general de la competencia. El presidente describe un escenario en el que la presión económica convive con un nivel de exigencia cada vez mayor. “El fútbol argentino es difícil porque los recursos no alcanzan. Todos quieren ganar más, jugadores, cuerpo técnico, todos”, señaló. También marcó que muchas veces no se dimensiona adecuadamente la posición en la que termina un equipo. Y resumió la volatilidad de la tabla con una frase contundente. “El fútbol es muy cambiante, el que fue campeón hace seis meses puede terminar último”, advirtió.