Mario Leito advierte sobre el desafío de sostenerse en Primera: presupuesto, socios y las decisiones que definirán el 2026 de Atlético Tucumán

Más allá de la campaña deportiva, Mario Leito tiene claro cuál es uno de los objetivos estructurales de Atlético: aumentar la cantidad de socios que acompañan todo el año. El número que tiene en mente es concreto. “Debemos aspirar a tener 25.000 socios”, señaló. La idea es que esa cantidad de tucumanos se comprometa con el club de manera estable. “Necesitamos que 25.000 tucumanos abracen estos colores y paguen la cuota los 12 meses del año”, expresó.
La estructura del plantel es otra variable que se ordena en este cierre de temporada. El presidente detalló que actualmente hay entre 27 y 28 jugadores con contrato, sumando primera y reserva. Entre ellos, varios futbolistas importantes tienen el vínculo próximo a vencer, por lo que habrá definiciones relevantes. “A 6 o 7 se les vence y son jugadores clave”, indicó. “El resto se analizará con el nuevo técnico”, completó.
La política deportiva para 2026 se apoyará en una consigna clara: ajustar el presupuesto sin resignar protagonismo. “La idea también es bajar el presupuesto sin descuidar la competitividad”, señaló. El equilibrio no es sencillo en un fútbol argentino que combina exigencia deportiva y limitaciones económicas. En ese marco, la permanencia en Primera toma un valor especial, más allá de los vaivenes de una campaña en particular.
Leito insiste en poner en perspectiva lo logrado. Sostiene que no es sencillo mantenerse tantos años en la máxima categoría. “No es fácil estar 10 años en Primera División”, advirtió. Para reforzar ese punto, recordó ejemplos de otros clubes que perdieron la categoría tras largos períodos en la elite. “No todos lo logran, San Juan bajó, Godoy Cruz estuvo 16 y 18 años en Primera y finalmente descendió, Colón no puede volver”, enumeró. El mensaje es doble: valorar el presente y comprender la fragilidad del sistema.
El análisis se amplía al contexto general de la competencia. El presidente describe un escenario en el que la presión económica convive con un nivel de exigencia cada vez mayor. “El fútbol argentino es difícil porque los recursos no alcanzan. Todos quieren ganar más, jugadores, cuerpo técnico, todos”, señaló. También marcó que muchas veces no se dimensiona adecuadamente la posición en la que termina un equipo. Y resumió la volatilidad de la tabla con una frase contundente. “El fútbol es muy cambiante, el que fue campeón hace seis meses puede terminar último”, advirtió.
En ese sentido, su mensaje al hincha busca equilibrio entre la pasión y la calma. “Que nos acompañen”, pidió. Reconoce el fanatismo y la intensidad con la que se vive cada partido, pero también propone una mirada distinta. “Sabemos de la pasión del hincha. También creemos que hay que disfrutar más del fútbol y no renegar tanto”, afirmó.