Atlético Tucumán piensa a largo plazo: Leito habló sobre el sueño de volver a las copas y el avance del complejo San Andrés

El presidente "decano" repasó el deseo de recuperar presencia internacional, valoró lo que significaron aquellas participaciones históricas y detalló el progreso de la obra que transformará la infraestructura formativa del club.

OBRA CLAVE. El complejo San Andrés avanza como base de la formación del club. OBRA CLAVE. El complejo San Andrés avanza como base de la formación del club. Prensa CAT
Hace 1 Hs

El recuerdo de las noches de Copa Libertadores y Sudamericana sigue más vivo que nunca en Atlético y en su gente. Mario Leito también se permite mirar hacia atrás y sentir la importancia de aquellos años. “Claro, todos recordamos el gran momento de la Copa Libertadores y Sudamericana”, expresó. En su relato, destaca que durante mucho tiempo ese tipo de participaciones parecían inalcanzables. “Antes lo soñábamos, pero parecía imposible hasta que nos tocó vivirlo”, recordó.

En las últimas temporadas, Atlético se quedó muy cerca de volver a disputar una competencia internacional. El margen fue mínimo y eso dejó una sensación de frustración. “En los últimos años estuvimos cerca de entrar, una vez por un punto, otra por diferencia de gol”, señaló. Esa cercanía no alcanza para conformarse. “Esas cosas duelen porque creemos que estamos en condiciones de competir”, afirmó. La idea de pelear por un lugar en las copas sigue presente como un horizonte deportivo y económico.

Mientras tanto, el club avanza con un proyecto clave en lo estructural: el complejo San Andrés. Leito detalló que la primera etapa está llegando a su fin. “Cinco canchas, una de césped sintético”, explicó. El objetivo inmediato es que las categorías formativas comiencen a utilizar esas instalaciones desde el inicio del próximo año. “Aspiramos a que en enero la reserva y las inferiores ya entrenen ahí”, indicó.

Para el presidente, la construcción de infraestructura es una condición básica para cualquier institución que quiera sostenerse en el tiempo. “Es fundamental, un club de fútbol no puede existir sin canchas de fútbol”, remarcó. El desarrollo del complejo San Andrés se inscribe en la lógica de darle al club un lugar propio para entrenar, crecer y proyectar jugadores.

En el cierre de la entrevista, Leito volvió a una idea que repite cada vez que puede: la dimensión del hincha dentro de la historia de Atlético. “Siempre dijimos que Atlético es grande por su gente”, expresó. Agradeció el acompañamiento y reforzó la necesidad de mantener ese vínculo vivo en un contexto nacional complicado. Su mensaje se sostiene en la convicción de que la combinación de competitividad, infraestructura y apoyo popular será la clave para el próximo capítulo del club.

Temas TucumánCopa SudamericanaMario LeitoCopa Libertadores de AméricaLiga Profesional de FútbolClub Atlético TucumánAtlético Tucumán
