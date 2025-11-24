Atlético Tucumán piensa a largo plazo: Leito habló sobre el sueño de volver a las copas y el avance del complejo San Andrés

En las últimas temporadas, Atlético se quedó muy cerca de volver a disputar una competencia internacional. El margen fue mínimo y eso dejó una sensación de frustración. “En los últimos años estuvimos cerca de entrar, una vez por un punto, otra por diferencia de gol”, señaló. Esa cercanía no alcanza para conformarse. “Esas cosas duelen porque creemos que estamos en condiciones de competir”, afirmó. La idea de pelear por un lugar en las copas sigue presente como un horizonte deportivo y económico.