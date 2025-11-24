El torneo Apertura 2026 ya tiene fechas: ¿cómo será el formato que condiciona la temporada de Atlético Tucumán?

El calendario del próximo año ya tiene forma y fechas definidas. Mario Leito adelantó que el torneo de la Liga comenzará el último fin de semana de enero y terminará el 24 de mayo, en un esquema ajustado por la disputa de la Copa del Mundo. En ese margen comprimido, los clubes deberán resolver su temporada doméstica sin margen para reprogramaciones extensas.
El presidente de Atlético defendió la continuidad del formato actual. Considera que, con la cantidad de equipos que integran la Liga, es inviable pensar en un campeonato largo. “Por la cantidad de clubes no es factible hacer un torneo largo todos contra todos, faltarían fechas”, señaló. La experiencia reciente, con intentos fallidos de otras estructuras, dejó lecciones que todavía pesan.
Leito recordó la etapa en la que se jugó con 27 equipos. Aquella apuesta terminó derivando en cambios de formato para poder cumplir con todos los compromisos. “Luego hubo que hacer la Copa de la Liga por la cantidad de compromisos”, explicó. En la lista mencionó Libertadores, Sudamericana, fechas FIFA, amistosos y Copa Argentina, un combo que vuelve muy difícil sostener un calendario tradicional.
Ante esa realidad, la Liga decidió mantener el esquema de dos torneos de 15 clubes, con partidos interzonales. “Uno fijo con el clásico rival y otro sorteado”, detalló. La cuenta final cierra con 16 fechas por cada torneo y 32 en el año, lo que permite cumplir con los plazos marcados por la competencia internacional.
Para Leito, el formato es práctico y competitivo. “El formato será el mismo, me parece muy interesante porque permite que clubes sin planteles tan amplios puedan competir”, afirmó. Según su visión, en los últimos dos años el sistema demostró ser funcional para instituciones como Atlético, que necesitan pelear en el torneo sin desbordar su estructura deportiva ni económica.