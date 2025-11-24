Finde XXL “exitoso”: el Gobierno destacó altos niveles de ocupación en los principales destinos turísticos

“En Pinamar, junto al intendente Juan Ibarguren, acompañamos el gran movimiento turístico que vive la ciudad este fin de semana largo, con playas y espacios colmados de gente”, celebró Scioli en sus redes sociales. En ese sentido, afirmó que “el éxito” de estos días “confirma” que Pinamar “se consolida como uno de los destinos más elegidos” y anticipó “una excelente temporada de verano”.