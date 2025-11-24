Finde XXL “exitoso”: el Gobierno destacó altos niveles de ocupación en los principales destinos turísticos

El Gobierno nacional calificó como “exitoso” el fin de semana largo que, para muchos argentinos, se extendió durante cuatro días. Según informó el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, algunos balnearios de la Costa Atlántica alcanzaron niveles de ocupación “a pleno”, con Pinamar al 94% y Cariló al 98%.
El mes pasado, Scioli encabezó la organización de un encuentro que reunió a “más de 60 referentes del sector público, privado y académico” para coordinar acciones tanto para este fin de semana largo como para la temporada de verano 2025/2026. Allí se discutieron ejes considerados “claves” para la actividad turística: financiación, promoción y conectividad.
“En Pinamar, junto al intendente Juan Ibarguren, acompañamos el gran movimiento turístico que vive la ciudad este fin de semana largo, con playas y espacios colmados de gente”, celebró Scioli en sus redes sociales. En ese sentido, afirmó que “el éxito” de estos días “confirma” que Pinamar “se consolida como uno de los destinos más elegidos” y anticipó “una excelente temporada de verano”.
El secretario también aseguró que el rumbo elegido por la ciudadanía en las últimas elecciones “ha sido clave” para generar un clima de “previsibilidad”, que hoy -según dijo- se refleja en el crecimiento del turismo y de la actividad económica, bajo el “liderazgo” del presidente Javier Milei.
A las declaraciones se sumó el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, quien destacó que “todos los principales destinos turísticos” del país alcanzaron niveles de ocupación “de entre el 80% y el 100%”.
“Hace mucho no se veía un finde XXL tan exitoso. Está todo repleto de gente: restaurantes, bares, teatros, etc. Si vieras qué linda que está la Argentina...”, concluyó.