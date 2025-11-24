El tiempo en Tucumán: el feriado estará soleado y la temperatura seguirá subiendo

El fin de semana largo se cerrará con otra jornada soleada y calurosa, de acuerdo con el pronóstico, que anuncia para este lunes una temperatura máxima que rondaría los 34 °C. Se espera que estas condiciones se extiendan al menos hasta el viernes.
El cielo amaneció mayormente despejado, mientras que la humedad fue del 65%. De acuerdo con datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima registrada fue de 17 °C.
Sin nubes en el horizonte, se espera que la temperatura continúe subiendo hacia el mediodía hasta llegar a los 28 °C. La humedad comenzará a descender, hasta el 40%, mientras que los vientos serán suaves desde el sector este.
De acuerdo con las mediciones del SMN, la temperatura máxima de 34 °C se alcanzará durante la siesta, cuando la nubosidad sea de un 15% y la humedad se mantenga alrededor del 30%.
Con la caída del sol la temperatura descenderá lentamente hasta llegar a la noche con una media de 25 °C. La nubosidad rondaría el 30% y la humedad ascendería hasta un 60%. Los vientos serán suaves desde el sector noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Las condiciones del tiempo pronosticadas por el SMN revelan que las temperaturas seguirán siendo calurosas el resto de la semana, con un aumento sostenido de las máximas, que desde mañana serán de 35 °C, con un pico de 37 °C esperado para el jueves y el viernes.
Para el próximo fin de semana anuncian un descenso de las máximas, que llegarían a los 30 °C, en medio de jornadas marcadas por el aumento de la nubosidad, aunque sin probabilidades de precipitaciones.