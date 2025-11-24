Salud cardiovascular: cuáles son las dos bebidas que nunca deben mezclarse, según los especialistas

En esa línea, el especialista Cheng-Han Chen, del MemorialCare Saddleback Medical Center de California, explicó que las decisiones cotidianas relacionadas con la comida y las bebidas “tienen un impacto directo sobre los factores de riesgo”. “Prestar atención a lo que se consume contribuye enormemente a mantener un corazón sano”, señaló en declaraciones a la revista Parade.