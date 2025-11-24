Secciones
Por qué Atlético eligió a Hugo Colace: Leito contó el trasfondo de una decisión que buscó equilibrio y proyecto

El presidente "decano" detalló el proceso previo a la confirmación del nuevo técnico. Habló del análisis dirigencial, del peso del trabajo en reserva y del clima interno en un cierre de año marcado por ajustes y definiciones deportivas.

AL FRENTE DEL EQUIPO. Colace inicia su etapa como técnico de Atlético Tucumán. AL FRENTE DEL EQUIPO. Colace inicia su etapa como técnico de Atlético Tucumán. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

La entrevista con Mario Leito se realizó cuando la decisión sobre el nuevo técnico todavía no estaba oficializada, pero el escenario ya apuntaba en una dirección. Con el paso de los días, esa tendencia se confirmó con el anuncio de Hugo Colace como entrenador para la temporada 2026 de Atlético Tucumán, un movimiento que ratifica la línea que el presidente había dejado entrever. “Estamos charlando y analizando”, había señalado sobre el proceso de elección.

En aquel momento, Leito ya reconocía que Colace era uno de los nombres más fuertes. El trabajo del entrenador al frente de la reserva había dejado una impresión muy positiva. “Hay muchas posibilidades de que sea Hugo, porque tuvo una muy buena actuación en la reserva”, afirmó. Lo definió como un técnico valorado, aunque aclaró que en ese instante la decisión todavía no estaba formalmente tomada.

El presidente explicó que, incluso estando en Buenos Aires, se mantuvo en contacto permanente con los miembros de la comisión directiva. La idea era evaluar con calma cada aspecto del proyecto deportivo, sin apresurarse y sin perder de vista la realidad económica y el armado del plantel.

El tiempo confirmó ese rumbo. Colace, que venía de un buen ciclo en la reserva, fue elegido para conducir el equipo en 2026, en un contexto de ajustes presupuestarios y de recambio futbolístico.

El clima interno, según el presidente, combina la lógica preocupación por el contexto del país con la convicción de que el club tiene una base sobre la cual apoyarse. “La preocupación es la lógica de un país con muchas dificultades”, admitió. A la vez, remarcó que el plantel ya está armado en su estructura general y que habrá movimiento de altas y bajas. “Sumaremos refuerzos y se irán otros”, sintetizó. Su deseo es claro. “Queremos ser protagonistas, a veces se logra y a veces no”, expresó.

Temas TucumánMario LeitoLiga Profesional de FútbolClub Atlético TucumánAtlético TucumánHugo Colace
