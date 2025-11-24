Por qué Atlético eligió a Hugo Colace: Leito contó el trasfondo de una decisión que buscó equilibrio y proyecto

El clima interno, según el presidente, combina la lógica preocupación por el contexto del país con la convicción de que el club tiene una base sobre la cual apoyarse. “La preocupación es la lógica de un país con muchas dificultades”, admitió. A la vez, remarcó que el plantel ya está armado en su estructura general y que habrá movimiento de altas y bajas. “Sumaremos refuerzos y se irán otros”, sintetizó. Su deseo es claro. “Queremos ser protagonistas, a veces se logra y a veces no”, expresó.