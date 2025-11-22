Hugo Colace fue confirmado como DT de Atlético: “Que el hincha confíe y sueñe, porque la temporada 2026 va a ser muy buena”

Atlético Tucumán ya tiene rumbo definido: Hugo Colace fue confirmado oficialmente como director técnico del primer equipo y encabezará el proyecto deportivo para la temporada 2026. La Comisión Directiva lo anunció con un mensaje de respaldo pleno al proceso iniciado este año y ratificó también a su cuerpo técnico, que incluye a Ricardo Pellegrino y Nicolás Gianni como ayudantes de campo, y a Osvaldo Scansetti como preparador físico.
A horas de recibir la noticia, Colace habló con LA GACETA y no ocultó su emoción. “Después de la confirmación siento una alegría enorme, porque vamos a seguir con el crecimiento del club. Que los socios y simpatizantes confíen y sueñen, porque lo vamos a hacer realidad: la temporada 2026 va a ser muy buena”, afirmó desde General Rodríguez, en Buenos Aires, donde vive su esposa —la coach deportiva Romina Dona— y sus dos hijas, Felicitas (16) y Trinidad (12), mientras disfruta de unos días de descanso.
Proyección
Colace, de 41 años y nacido en Lomas del Mirador, es el único varón entre cuatro hermanas en una familia muy cercana. Desde su llegada a Atlético, su perfil de trabajo silencioso, metódico y formador generó buena recepción puertas adentro. No sorprende, entonces, que junto a él se sostenga un equipo técnico que se fue amoldando con naturalidad durante los últimos meses.
El italiano Ricardo Pellegrino, quien llegó junto a Colace desde el proyecto de Reserva, continuará como uno de sus asistentes. Actualmente está en Gales visitando a su familia, pero ya tiene definido su retorno para sumarse al inicio de la pretemporada. A él se suman Nicolás Gianni, ex compañero de Colace en Argentinos Juniors, y Osvaldo Scansetti, preparador físico con más de dos décadas de experiencia entre equipos de Primera y del ascenso mexicano.
La Comisión Directiva enfatizó en su comunicado oficial el agradecimiento al trabajo realizado y la confianza renovada para alcanzar los objetivos de la nueva temporada. El club también confirmó que la pretemporada comenzará el martes 9 de diciembre, una decisión tomada para ajustar el calendario al apretado inicio del Torneo Apertura.
Planificar cada detalle
Consultado sobre el arranque del campeonato, previsto para la última semana de enero, Colace destacó la importancia de una planificación precisa. “La palabra planificación es fundamental. Este formato obliga a empezar antes de lo habitual. Antes regresábamos el 2 o el 5 de enero; ahora volvemos en diciembre pensando en un debut inmediato. El fútbol va variando”, explicó.
Con humor, recordó cómo estos calendarios le marcaron incluso sus celebraciones personales. “Cumplo años el 6 de enero y casi siempre estuve en pretemporada. Si hay que pasar Año Nuevo entrenando, lo pasamos. De eso depende nuestro trabajo”, remarcó.
Sobre el formato de competencia, valoró que el sistema actual mantenga abiertas las posibilidades de clasificación. “Este tipo de torneos te permite, incluso con pocas unidades, entrar en octavos. Después puede pasar cualquier cosa. El ejemplo más claro fue Platense en el Apertura”, opinó.
La base juvenil
Colace también subrayó el crecimiento de la Reserva, una pieza clave del proyecto. “Tuvo un gran año. Muchos de esos chicos seguramente estarán en Primera el próximo torneo, y eso es lo más importante más allá de que se clasificaron a octavos en el Apertura y Clausura. Habla muy bien del proceso que está haciendo el club”, aseguró.
La integración de los juveniles forma parte central de su plan. Desde su llegada, el entrenador insistió en que el volumen de talento de las inferiores debía ser una herramienta determinante para fortalecer el plantel profesional.
Un año en Tucumán
“Estoy muy feliz; la gente es muy calurosa”, contó. “Mi único partido como local fue contra Godoy Cruz y fue impresionante. El estadio estuvo muy caliente, el recibimiento fue hermoso y ese día sentimos que la gente nos empujó. Normalmente me voy derecho al vestuario, pero esta vez tenía ganas de festejar con ellos. Fue un desahogo”.
El desafío, reconoce, era enorme. “Tomé al equipo en una situación difícil, pero los desafíos están para tomarlos y yo lo tomé. Ojalá que la gente esté siempre con nosotros”, expresó.
Trabajo y familia
Antes de encarar el intenso mes que se viene, Colace se da permiso para una pausa breve. “En la semana charlamos de todo con detalles. Ahora toca disfrutar estos días con la familia”, dijo.
El descanso será corto. Las decisiones deportivas ya están en marcha y el desafío 2026 no espera: con un DT confirmado y una pretemporada a la vuelta de la esquina, Atlético ya empezó a construir su futuro inmediato.