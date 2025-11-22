Hugo Colace fue confirmado como DT de Atlético: “Que el hincha confíe y sueñe, porque la temporada 2026 va a ser muy buena”

El italiano Ricardo Pellegrino, quien llegó junto a Colace desde el proyecto de Reserva, continuará como uno de sus asistentes. Actualmente está en Gales visitando a su familia, pero ya tiene definido su retorno para sumarse al inicio de la pretemporada. A él se suman Nicolás Gianni, ex compañero de Colace en Argentinos Juniors, y Osvaldo Scansetti, preparador físico con más de dos décadas de experiencia entre equipos de Primera y del ascenso mexicano.