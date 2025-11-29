Relacionan los problemas de sueño y de autoestima con el uso temprano de las redes

Problemas del sueño y con el cuerpo

El estudio reveló que quienes abren sus primeras cuentas alrededor de los 11 años presentan más problemas para dormir y mayor insatisfacción con su cuerpo. Pero el dato que sorprendió a los especialistas fue otro: cuanto más temprano empieza el uso de redes, más se debilita la confianza interpersonal, especialmente entre las adolescentes. La comparación permanente, el miedo a quedar afuera y los ataques virtuales aparecen como disparadores directos.