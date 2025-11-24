Video: así recibieron a los ganadores de “Enseñame Tucumán” a su vuelta de Carlos Paz

Los estudiantes de la Escuela Normal de Monteros regresaron del viaje inolvidable a Villa Carlos Paz, experiencia que obtuvieron como premio tras consagrarse ganadores del programa Enseñame Tucumán, organizado por LA GACETA. Durante siete días vivieron aventuras, salidas nocturnas y actividades recreativas que -según contaron- superaron todas sus expectativas.
Entre risas, anécdotas y todavía con el cansancio propio del regreso, los alumnos describieron la experiencia como “un viaje emocionante”, cargado de diversión y camaradería. “Tuvimos noches de fiesta, incluso una noche de boliche con fiesta de espuma. Terminé empapado, parecía que había metido la ropa a lavar”, relató uno de los estudiantes. “Ha sido una experiencia muy linda y valió totalmente la pena”, agregó.
El itinerario incluyó también jornadas de aventura y parques acuáticos. “Fuimos al parque de agua: caída libre, toboganes… La caída libre casi nos da un infarto, porque teníamos que saltar hacia el vacío desde 13 metros”, contaron entre bromas. Otro de los momentos más celebrados del viaje fue la salida al tradicional boliche Molino Rojo, uno de los más reconocidos de Córdoba.
Los docentes que acompañaron al grupo destacaron el entusiasmo de los chicos y el clima de compañerismo que se generó durante toda la semana. “Todos disfrutaron a pleno. Cada actividad tenía su magia”, señaló una de las profesoras. “Lo que más les gustó, además de las noches, fueron los días de aventura: tirolesas, toboganes, lucha libre a ciegas… tuvieron de todo y lo pasaron hermoso”.
Ahora, ya de regreso y con el premio disfrutado, los jóvenes recomiendan a otros estudiantes animarse a participar. “Que estudien, que es divertido, y que descubran la belleza de la historia de Tucumán, que es hermosa. Ojalá se siga haciendo muchos años más. Nosotros vamos a estar atentos, porque nos encantan los concursos”, aseguraron.
Ganadores
La dupla integrada por Javier (5° D) y Lautaro (5° E), representó a la institución en la competencia que se desarrolló en varias instancias y se transmitió en vivo para la provincia. Con una dinámica colaborativa, la propuesta organizada por el Ministerio de Educación y LA GACETA buscó despertar en los jóvenes el interés por el pasado de Tucumán y fortalecer su identidad a través del juego.