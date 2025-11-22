“Un viaje emocionante” para los ganadores de Enseñame Tucumán

Los estudiantes de 5° año de la Escuela Normal Julio Argentino Roca de Monteros regresaron ayer a su ciudad pasadas las 19, después de disfrutar del viaje a Villa Carlos Paz que ganaron en septiembre en el concurso “Enseñame Tucumán”. La dupla integrada por Javier (5° D) y Lautaro (5° E), representó a la institución en la competencia que se desarrolló en varias instancias y se transmitió en vivo para la provincia. Con una dinámica colaborativa, la propuesta organizada por el Ministerio de Educación y LA GACETA buscó despertar en los jóvenes el interés por el pasado de Tucumán y fortalecer su identidad a través del juego.