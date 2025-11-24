Estas cinco plantas ahuyentan mosquitos en verano y casi no requieren cuidados

El verano trae días más largos, altas temperaturas y también una de las molestias más habituales de la temporada: los mosquitos. A pesar del uso de repelentes tradicionales, muchas veces no es suficiente para mantenerlos lejos y es necesario recurrir a otras estrategias. Una solución natural y cada vez más popular consiste en incorporar plantas que funcionan como repelentes gracias a los aromas que desprenden.
Según explicó el especialista Mark McKinley al The Washington Post, ciertas especies emiten fragancias que los mosquitos no toleran, como la citronela o el eucalipto. “Con su aroma cítrico tan reconocible, funciona como una barrera natural contra los insectos y tiene un olor muy agradable para los humanos”, señaló. Por eso, estas plantas se convirtieron en un recurso eficaz para el control natural de plagas, sin químicos tóxicos y con la ventaja de que la mayoría requiere muy poco mantenimiento.
A continuación, las cinco plantas clave para mantener los mosquitos lejos del hogar este verano.
Citronela
Clásica, infalible y de aroma potente, la citronela es una de las plantas más efectivas para ahuyentar mosquitos. Originaria de Asia, crece como una hierba alta y frondosa.
Beneficios: repele mosquitos, moscas y otros insectos; funciona al 100% al frotar sus hojas sobre la piel o colocándola cerca de zonas de descanso.
Cuidado mínimo: necesita sol pleno y riegos moderados cada 3 o 4 días. Tolera cortas sequías y se reproduce con facilidad por esquejes.
Lavanda
Además de embellecer cualquier rincón con sus flores violetas, la lavanda ahuyenta mosquitos gracias a su contenido de linalool, un compuesto natural repelente.
Beneficios: ideal para interiores; su perfume calma y funciona como disuasivo para insectos.
Cuidado mínimo: prefiere suelos drenados, sol directo y riegos semanales. Resistente a plagas y heladas leves.
Albahaca
Perfecta para quienes aman cocinar, la albahaca cumple un doble rol: aporta sabor en la cocina y aleja a los mosquitos con su olor mentolado.
Beneficios: eficaz contra mosquitos y moscas; al machacar las hojas se intensifica su efecto repelente.
Cuidado mínimo: sol parcial, riego frecuente sin encharcar y podas regulares para estimular su crecimiento.
Hierba gatera
Famosa por atraer a los gatos, la hierba gatera contiene nepetalactona, un compuesto que estudios botánicos señalan como más potente que el DEET —ingrediente químico presente en repelentes comerciales—.
Beneficios: ahuyenta mosquitos a distancia y repele insectos voladores.
Cuidado mínimo: se adapta al sol o semisombra, requiere poco riego y es perenne; además, se autosiembra con facilidad.
Menta
De aroma intenso y refrescante, la menta confunde y aleja a los mosquitos y es uno de los cultivos más sencillos para principiantes.
Beneficios: útil para preparar té o decorar platos; también repele hormigas y arañas.
Cuidado mínimo: prefiere sombra parcial, riego regular y crecerá mejor en macetas para evitar que se expanda demasiado.
¿Dónde colocarlas para potenciar su efecto?
Para maximizar su capacidad repelente, lo ideal es agrupar estas plantas en macetas o bordes, y ubicarlas cerca de ventanas, puertas y áreas de descanso, donde suelen ingresar los insectos.
Estas cinco especies ofrecen una solución natural, económica y sin químicos para disfrutar de un verano más tranquilo, sin mosquitos y con un toque de verde en el hogar.