Estas cinco plantas ahuyentan mosquitos en verano y casi no requieren cuidados

Según explicó el especialista Mark McKinley al The Washington Post, ciertas especies emiten fragancias que los mosquitos no toleran, como la citronela o el eucalipto. “Con su aroma cítrico tan reconocible, funciona como una barrera natural contra los insectos y tiene un olor muy agradable para los humanos”, señaló. Por eso, estas plantas se convirtieron en un recurso eficaz para el control natural de plagas, sin químicos tóxicos y con la ventaja de que la mayoría requiere muy poco mantenimiento.