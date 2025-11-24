Secciones
Estas cinco plantas ahuyentan mosquitos en verano y casi no requieren cuidados

Emiten aromas que estos insectos detestan y que pueden convertirse en grandes aliadas contra las picaduras.

MÁS MOSQUITOS. Se recomienda extremar las medidas preventivas. MÁS MOSQUITOS. Se recomienda extremar las medidas preventivas.
Hace 2 Hs

El verano trae días más largos, altas temperaturas y también una de las molestias más habituales de la temporada: los mosquitos. A pesar del uso de repelentes tradicionales, muchas veces no es suficiente para mantenerlos lejos y es necesario recurrir a otras estrategias. Una solución natural y cada vez más popular consiste en incorporar plantas que funcionan como repelentes gracias a los aromas que desprenden.

Según explicó el especialista Mark McKinley al The Washington Post, ciertas especies emiten fragancias que los mosquitos no toleran, como la citronela o el eucalipto. “Con su aroma cítrico tan reconocible, funciona como una barrera natural contra los insectos y tiene un olor muy agradable para los humanos”, señaló. Por eso, estas plantas se convirtieron en un recurso eficaz para el control natural de plagas, sin químicos tóxicos y con la ventaja de que la mayoría requiere muy poco mantenimiento.

A continuación, las cinco plantas clave para mantener los mosquitos lejos del hogar este verano.

Citronela

Clásica, infalible y de aroma potente, la citronela es una de las plantas más efectivas para ahuyentar mosquitos. Originaria de Asia, crece como una hierba alta y frondosa.

Beneficios: repele mosquitos, moscas y otros insectos; funciona al 100% al frotar sus hojas sobre la piel o colocándola cerca de zonas de descanso.

Cuidado mínimo: necesita sol pleno y riegos moderados cada 3 o 4 días. Tolera cortas sequías y se reproduce con facilidad por esquejes.

Lavanda

Además de embellecer cualquier rincón con sus flores violetas, la lavanda ahuyenta mosquitos gracias a su contenido de linalool, un compuesto natural repelente.

Beneficios: ideal para interiores; su perfume calma y funciona como disuasivo para insectos.

Cuidado mínimo: prefiere suelos drenados, sol directo y riegos semanales. Resistente a plagas y heladas leves.

Albahaca

Perfecta para quienes aman cocinar, la albahaca cumple un doble rol: aporta sabor en la cocina y aleja a los mosquitos con su olor mentolado.

Beneficios: eficaz contra mosquitos y moscas; al machacar las hojas se intensifica su efecto repelente.

Cuidado mínimo: sol parcial, riego frecuente sin encharcar y podas regulares para estimular su crecimiento.

Hierba gatera

Famosa por atraer a los gatos, la hierba gatera contiene nepetalactona, un compuesto que estudios botánicos señalan como más potente que el DEET —ingrediente químico presente en repelentes comerciales—.

Beneficios: ahuyenta mosquitos a distancia y repele insectos voladores.

Cuidado mínimo: se adapta al sol o semisombra, requiere poco riego y es perenne; además, se autosiembra con facilidad.

Menta

De aroma intenso y refrescante, la menta confunde y aleja a los mosquitos y es uno de los cultivos más sencillos para principiantes.

Beneficios: útil para preparar té o decorar platos; también repele hormigas y arañas.

Cuidado mínimo: prefiere sombra parcial, riego regular y crecerá mejor en macetas para evitar que se expanda demasiado.

¿Dónde colocarlas para potenciar su efecto?

Para maximizar su capacidad repelente, lo ideal es agrupar estas plantas en macetas o bordes, y ubicarlas cerca de ventanas, puertas y áreas de descanso, donde suelen ingresar los insectos.

Estas cinco especies ofrecen una solución natural, económica y sin químicos para disfrutar de un verano más tranquilo, sin mosquitos y con un toque de verde en el hogar.

