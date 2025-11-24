Así será el tren submarino de alta velocidad más largo del mundo: unirá dos continentes en minutos

La iniciativa forma parte de la estrategia nacional para modernizar las redes de conexión y fortalecer el comercio internacional. Hoy, viajar entre las ciudades de Dalian y Yantai puede tomar más de seis horas por tierra debido a la necesidad de bordear el mar. Con el nuevo túnel, ese trayecto se reducirá a tan solo 40 minutos, transformando la logística interna y potenciando la integración entre el noreste y el este de China.