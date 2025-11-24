Trabajos remotos más demandados: los roles que no podrán reemplazarse a pesar de los despidos

"Trabajar desde cualquier lugar", fueron las palabras claves de las búsquedas de Google de los últimos cinco años. El trabajo remoto se volvió una de las modalidades más populares mientras que las ofertas laborales aún son amplias. De acuerdo con un informe de Statista, casi el 70% de los empleados que trabajan a distancia pertenece al sector tecnológico. Y aunque ese número peligra ante los despidos y la incorporación de la IA, hay algunos roles que serán irremplazables.