Trabajos remotos más demandados: los roles que no podrán reemplazarse a pesar de los despidos

"Trabajar desde cualquier lugar", fueron las palabras claves de las búsquedas de Google de los últimos cinco años. El trabajo remoto se volvió una de las modalidades más populares mientras que las ofertas laborales aún son amplias. De acuerdo con un informe de Statista, casi el 70% de los empleados que trabajan a distancia pertenece al sector tecnológico. Y aunque ese número peligra ante los despidos y la incorporación de la IA, hay algunos roles que serán irremplazables.
El panorama del empleo remoto no es el mismo de hace algunos años. Mientras Amazon despide unos 14.000 empleos corporativos, Microsoft también ya eliminó unos 15.000 puestos desde mayo. Así parece que incluso el teletrabajo y los puestos corporativos bien pagos dejaron de ser una garantía en el avance de la IA y los ajustes de funcionamiento.
Los empleos remotos que sobreviven a los despidos
Pero, a pesar del riesgo que implica trabajar en remoto - un 35% más de posibilidad de despido en comparación con quienes asisten a una oficina según el análisis de Live Data Technologies - esta modalidad sigue siendo bastante solicitada y de hecho, hay empleos que sobrevivirán a la oleada de despidos. De acuerdo con un último informe de Forbes Argentina, hay siete puestos que aparecen como los más seguros para quienes buscan flexibilidad sin resignar estabilidad laboral.
Analista de ciberseguridad
Los analistas de ciberseguridad son figuras cruciales, ya que las empresas, lejos de recortar, suelen reforzar su seguridad digital durante las crisis económicas. A medida que más operaciones se mueven al entorno digital, las ciberamenazas como el ransomware, el phishing y las filtraciones de datos se multiplican. Sus tareas incluyen el monitoreo de amenazas, la administración de firewalls y la respuesta ante incidentes.
Estos trabajos son bien pagados y con demanda sostenida. Son a prueba de despidos porque cualquier empresa con presencia online necesita ciberseguridad, siendo considerada infraestructura crítica y no un gasto opcional. Además, el crecimiento del trabajo remoto aumenta su relevancia, ya que los equipos distribuidos abren nuevos puntos débiles que exigen vigilancia constante.
Especialista en TI para el sector salud
Este rol combina dos sectores que resisten las crisis: salud y tecnología, dado que la infraestructura tecnológica del sistema de salud no se detiene durante las recesiones. Estos especialistas remotos gestionan los historiales clínicos electrónicos, resuelven problemas en plataformas de telemedicina y se encargan de asegurar el cumplimiento de normativas clave como la HIPAA.
Son piezas fundamentales debido a la expansión de la telemedicina y la creciente digitalización del sistema sanitario. El empleo es a prueba de despidos porque la atención médica sigue siendo indispensable, y la tecnología que la soporta necesita mantenimiento constante y personal capacitado para garantizar su funcionamiento.
Analista contable y financiero
En momentos de incertidumbre económica, las compañías priorizan tener sus cuentas claras. Los analistas contables y financieros remotos colaboran en el control del gasto, la identificación de ahorros y la preparación para auditorías. Entre sus tareas principales se encuentran la elaboración de presupuestos, el análisis de costos, el seguimiento del cumplimiento normativo y la planificación estratégica mediante modelos financieros.
Estos puestos resisten mejor los despidos porque la gestión financiera gana mayor peso durante las reestructuraciones. La supervisión financiera se vuelve más rigurosa en recesiones, por lo que estos trabajos remotos ganan relevancia cuando los recursos de la empresa escasean.
Redactor técnico y especialista en documentación
Cuando las empresas optimizan operaciones y reducen sus equipos, una documentación clara se vuelve esencial para sostener la productividad. Los redactores técnicos elaboran documentación de API, manuales de usuario, materiales de capacitación y bases de conocimiento que permiten que las operaciones fluyan con menos consultas a otras personas.
Estos trabajos son muy valorados en el ámbito tecnológico. Son a prueba de despidos porque, al operar con menos personal (por ejemplo, con menos empleados de atención al cliente), una buena documentación baja la cantidad de incidencias y ayuda a conservar el conocimiento de ingeniería que podría perderse con la salida de empleados, manteniendo así el ritmo de trabajo.
Agente de seguros y consultor en gestión de riesgos
La inestabilidad económica hace que las personas y empresas se vuelvan más conscientes de la necesidad de proteger sus bienes, por lo que no reducen sus seguros. Los agentes y consultores remotos ayudan a resguardar el patrimonio ofreciendo pólizas de salud, vida, propiedad y continuidad operativa. Sus tareas incluyen la evaluación de riesgos, el análisis y renovación de pólizas, y la asistencia en reclamos.
Estos empleos remotos suelen crecer durante las recesiones, ya que muchos clientes buscan asesoramiento profesional para fortalecer su seguridad financiera y revisar sus coberturas. La protección de bienes y operaciones es crucial en tiempos de inestabilidad, lo que sostiene la demanda de profesionales del seguro.
Gerente de éxito del cliente (servicios esenciales)
A diferencia de los equipos de atención en servicios prescindibles, los Gerentes de Éxito del Cliente (CSM) en sectores esenciales siguen siendo clave. Estos sectores incluyen el software para salud, plataformas financieras, ciberseguridad y herramientas de infraestructura crítica. Sus principales tareas giran en torno a la gestión de cuentas clave, el acompañamiento en la adopción del software y el apoyo en renovaciones de contrato y ventas adicionales.
Estos puestos remotos se sostienen porque están directamente vinculados con la retención de clientes y los ingresos en rubros donde la demanda no cae bruscamente durante una recesión. Retener clientes en servicios esenciales es fundamental para cuidar los ingresos, por lo que estos roles siguen siendo valiosos.
Desarrollador de software (IA, ciberseguridad e infraestructura crítica)
A pesar de los despidos generales en tecnología, los desarrolladores especializados en áreas cruciales mantienen su demanda. Esto incluye la ingeniería en ciberseguridad, inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y el desarrollo de infraestructura y servicios en la nube. Estos perfiles se dedican a construir y sostener sistemas digitales esenciales.
Estos desarrolladores son a prueba de despidos porque cumplen un rol que las empresas no pueden descuidar. A diferencia de quienes desarrollan funciones experimentales, ellos mantienen sistemas críticos y crean herramientas que mejoran la eficiencia. Las empresas pueden frenar proyectos secundarios, pero conservan a los desarrolladores de sistemas esenciales.