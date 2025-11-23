Interna en Bandana: Valeria Gastaldi lanzó "Inoportuno", su nueva canción solista y se prepara para su show

Valeria Gastaldi, cantante del grupo Bandana, lanza su nuevo sencillo titulado “Inoportuno”, que será presentado junto a su repertorio en solitario el próximo jueves 18 de diciembre en Café Berlín.
El flamante single salió el viernes 21 de noviembre y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
“Inoportuno” es un pop atemporal que combina nostalgia, melancolía, ritmo y una fuerte carga emocional. Una canción que atraviesa historias de infidelidad, noches intensas y procesos de transformación personal.
Pegadiza y cinematográfica, captura desde la primera escucha por su melodía y revela nuevos significados con cada reproducción. A través de su contagioso estribillo y su melancolía bailable, el tema tiene todo para viralizarse en plataformas y redes sociales.
Reconocida como una de las voces de Bandana -el legendario grupo pop argentino que celebrará su 25º aniversario en 2026 y prepara una gira de regreso-, Valeria coescribió “Inoportuno” junto a Pablo Balzano. La canción fue producida por el ascendente productor argentino TAIU.
Este domingo 23 de noviembre, Bandana se presentará en LATM.35. Y el 18 de diciembre, Valeria brindará un show solista, con artistas invitados en Café Berlín Entradas disponibles a través de Livepass.
Radicada en Miami, Valeria firmó recientemente un contrato editorial con Sony Music Publishing. Compuso canciones para exitosas telenovelas y artistas como Carlos Rivera (“Voy a amarte”) y David Bisbal (“Quién es”). Su trayectoria incluye múltiples premios y nominaciones, entre ellos un MTV Award a Mejor Artista Nuevo en América Latina por su trabajo con Bandana, una nominación a los Premios Gardel como Mejor Artista Nuevo Pop Solista y otra como Mejor Álbum Artista Pop.
Las entradas, están disponibles a través de Livepass: livepass.com.ar