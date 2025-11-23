Secciones
Interna en Bandana: Valeria Gastaldi lanzó "Inoportuno", su nueva canción solista y se prepara para su show

La cantante de Bandana, Valeria Gastaldi sigue con su apuesta en solitario con un sonido pop pegadizo. Dónde estará presentando su repertorio, tras la vuelta de la banda.

Valeria Gastaldi presentó Inoportuno. Valeria Gastaldi presentó Inoportuno. Créditos: Prensa
Hace 1 Hs

Valeria Gastaldi, cantante del grupo Bandana, lanza su nuevo sencillo titulado “Inoportuno”, que será presentado junto a su repertorio en solitario el próximo jueves 18 de diciembre en Café Berlín.

El flamante single salió el viernes 21 de noviembre y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Inoportuno” es un pop atemporal que combina nostalgia, melancolía, ritmo y una fuerte carga emocional. Una canción que atraviesa historias de infidelidad, noches intensas y procesos de transformación personal.

Pegadiza y cinematográfica, captura desde la primera escucha por su melodía y revela nuevos significados con cada reproducción. A través de su contagioso estribillo y su melancolía bailable, el tema tiene todo para viralizarse en plataformas y redes sociales.

Reconocida como una de las voces de Bandana -el legendario grupo pop argentino que celebrará su 25º aniversario en 2026 y prepara una gira de regreso-, Valeria coescribió “Inoportuno” junto a Pablo Balzano. La canción fue producida por el ascendente productor argentino TAIU.  

Este domingo 23 de noviembre, Bandana se presentará en LATM.35. Y el 18 de diciembre, Valeria brindará un show solista, con artistas invitados en Café Berlín Entradas disponibles a través de Livepass.

Radicada en Miami, Valeria firmó recientemente un contrato editorial con Sony Music Publishing. Compuso canciones para exitosas telenovelas y artistas como Carlos Rivera (“Voy a amarte”) y David Bisbal (“Quién es”). Su trayectoria incluye múltiples premios y nominaciones, entre ellos un MTV Award a Mejor Artista Nuevo en América Latina por su trabajo con Bandana, una nominación a los Premios Gardel como Mejor Artista Nuevo Pop Solista y otra como Mejor Álbum Artista Pop.

Valeria presentará el single con un show especial de lanzamiento el jueves 18 de diciembre a las 23h., en Café Berlín, Av San Martín 6656, Villa Devoto.

Las entradas, están disponibles a través de Livepass: livepass.com.ar

