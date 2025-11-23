Interna en Bandana: Valeria Gastaldi lanzó "Inoportuno", su nueva canción solista y se prepara para su show

Radicada en Miami, Valeria firmó recientemente un contrato editorial con Sony Music Publishing. Compuso canciones para exitosas telenovelas y artistas como Carlos Rivera (“Voy a amarte”) y David Bisbal (“Quién es”). Su trayectoria incluye múltiples premios y nominaciones, entre ellos un MTV Award a Mejor Artista Nuevo en América Latina por su trabajo con Bandana, una nominación a los Premios Gardel como Mejor Artista Nuevo Pop Solista y otra como Mejor Álbum Artista Pop.