Préstamos del Banco Nación: ¿cuánto tenés que pagar por mes si pedís $1.000.000?

Al simular un préstamo personal de $1.000.000 con un plazo de repago de 12 meses en el Banco Nación, los detalles de la amortización indican que la cuota mensual a abonar es de $124.031,30. Es crucial notar que esta simulación ya incorpora un beneficio: se aplica la Tasa Nominal Anual (TNA) preferencial del 61% exclusiva para clientes que perciben su sueldo en la entidad, lo que representa un ahorro de $13.643 por mes en comparación con una tasa para no clientes. Para acceder a este monto, el solicitante debe demostrar un ingreso neto mensual de, al menos, $354.375,14, garantizando la capacidad de afrontar la carga de la cuota.



El costo real y total del financiamiento se refleja en las tasas más abarcadoras. Si bien la TNA es del 61%, el Costo Financiero Total (CFT) se eleva al 104,69% en su formato de Tasa Efectiva Anual (TEA). Este indicador es el más importante, ya que incluye no solo los intereses, sino también todos los gastos de gestión, seguros e impuestos (como el IVA) que se suman al capital e interés. Tras completar las doce cuotas de $124.031,30, el monto total devuelto a la entidad ascenderá a $1.488.375,60, lo que equivale a pagar $488.375,60 extra en concepto de costos financieros.