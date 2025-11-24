Préstamos del Banco Nación: ¿cuánto tenés que pagar por mes si pedís $1.000.000?

La búsqueda de financiamiento personal obliga a revisar las condiciones exigidas por las entidades bancarias antes de formalizar cualquier solicitud. El Banco de la Nación Argentina (BNA) ofrece una línea de préstamos personales diseñada específicamente para aquellos trabajadores que cobran su sueldo a través de un convenio con la institución. Estas opciones crediticias presentan la modalidad en pesos y ofrecen libre destino, permitiendo acceder a montos máximos considerables que alcanzan los $100.000.000.
Este programa exclusivo se dirige a personas humanas cuya edad al término del crédito no debe exceder la prevista para acogerse al régimen jubilatorio. Se trata de una alternativa accesible para quienes perciben sus haberes mediante acreditación por el Sistema Nacional de Pagos o a través de una cuenta abierta en el BNA. Resulta un requisito necesario para el solicitante aceptar de forma expresa que la cuota del préstamo se debitará automáticamente de la cuenta habilitada para el cobro de salario.
Al simular un préstamo personal de $1.000.000 con un plazo de repago de 12 meses en el Banco Nación, los detalles de la amortización indican que la cuota mensual a abonar es de $124.031,30. Es crucial notar que esta simulación ya incorpora un beneficio: se aplica la Tasa Nominal Anual (TNA) preferencial del 61% exclusiva para clientes que perciben su sueldo en la entidad, lo que representa un ahorro de $13.643 por mes en comparación con una tasa para no clientes. Para acceder a este monto, el solicitante debe demostrar un ingreso neto mensual de, al menos, $354.375,14, garantizando la capacidad de afrontar la carga de la cuota.
El costo real y total del financiamiento se refleja en las tasas más abarcadoras. Si bien la TNA es del 61%, el Costo Financiero Total (CFT) se eleva al 104,69% en su formato de Tasa Efectiva Anual (TEA). Este indicador es el más importante, ya que incluye no solo los intereses, sino también todos los gastos de gestión, seguros e impuestos (como el IVA) que se suman al capital e interés. Tras completar las doce cuotas de $124.031,30, el monto total devuelto a la entidad ascenderá a $1.488.375,60, lo que equivale a pagar $488.375,60 extra en concepto de costos financieros.
Afección de ingresos en el Banco Nación
El factor determinante para acceder a un crédito de $1.000.000 reside, principalmente, en la capacidad de repago demostrada por el solicitante. La normativa del BNA establece que el importe correspondiente a la cuota mensual no debe superar el 35% del total del haber percibido. Este porcentaje restrictivo de afectación se calcula específicamente tomando como base el valor de la primera cuota del préstamo proyectada para un período de 30 días.
Los individuos solicitantes, incluyendo contratados bajo relación de dependencia o por locación de servicios, deben considerar esta limitación financiera al momento de realizar la solicitud. El sistema de amortización que utiliza el banco para estructurar los pagos es el francés, aplicable a un plazo máximo de hasta 72 meses para todos los usuarios. Si el historial de pagos se mantuvo regular, la institución ofrece la posibilidad de solicitar una renovación una vez abonado el 10% del total de las cuotas pactadas.
El requisito mínimo para poder pedir un crédito en BNA
Para determinar cuánto requiere percibir un individuo mensualmente para obtener el préstamo de $1.000.000, resulta indispensable conocer el monto exacto de la cuota final. La documentación disponible indica tasas de referencia, estableciendo una Tasa Nominal Anual Fija (T.N.A.) del 61,00% y un Costo Financiero Total (C.F.T.) expresado en TNA del 73,81%. Dicho cálculo ejemplificativo se realizó específicamente para un préstamo de $2.000.000 con un plazo de repago a 72 meses.
Una vez conocida la cifra precisa de la cuota mensual del $1.000.000 (valor que no aparece expresamente detallado en los documentos), aquella debería ser multiplicada para asegurarse de que represente solo el 35% o menos del ingreso total. Los préstamos de este tipo se otorgan generalmente a sola firma del deudor, aunque la Instancia Ejecutiva del crédito podrá evaluar la necesidad de solicitar un codeudor o garante solidario. El usuario interesado deberá asegurarse de cumplir con todos los requisitos y aceptar las condiciones de débito automático para el pago de las obligaciones adquiridas.