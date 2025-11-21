Luces en fila sobre Orán: el fenómeno que sorprendió a trabajadores rurales

La aparición de una hilera de luces en el cielo de Orán, en Salta, generó sorpresa entre trabajadores rurales que grabaron el fenómeno y lo difundieron en las redes sciales. Las imágenes, que mostraban una serie de puntos luminosos alineados en la oscuridad, despertaron todo tipo de especulaciones. Para despejar dudas, la doctora en Física Olga Pintado explicó en LA GACETA de qué se trataba.
“Esos son los satélites de Starlink”, confirmó. La especialista detalló que estas unidades, destinadas a servicios de internet satelital, habían sido lanzadas apenas unas horas antes del avistamiento. “Salen como en un paquete y después empiezan a separarse hasta que se ubican en la posición que deben tener. Si el cielo está despejado, uno los puede ver”, señaló.
No es la primera vez que ocurre algo similar. Pintado recordó un episodio del año pasado. “Habían mandado un video donde parecía un cilindro, como un ómnibus con las luces encendidas. Eran satélites que todavía estaban muy juntos”.
Con el crecimiento acelerado de proyectos espaciales, la presencia de objetos orbitando la Tierra se multiplicó. “El cielo está cada vez más cargado por la actividad humana. Solo de restos de satélites hay más de 30.000 piezas catalogadas, y se calcula que en total son varios millones”, explicó.
La especialista advirtió que la basura espacial se volvió un problema real. “Hace unos días, un módulo que debía traer astronautas chinos fue demorado porque lo golpeó uno de esos restos. Tienen que verificar que estén en condiciones de volar”, señaló. Para la astronomía, añadió, también representa un enorme desafío. “Muchos satélites reflejan luz y se cuelan en las imágenes. En el observatorio Kit Peak, en Arizona, pasan más de 3.000 por noche”.
Respecto al destino de los satélites que dejan de funcionar, Pintado aclaró que depende del tipo. “Los geoestacionarios suelen quedarse en el lugar. Los que están en movimiento empiezan a caer. Muchos se queman en la atmósfera, pero cuando son muy grandes pueden resultar peligrosos”, indicó.
Consultada sobre el control internacional, explicó que “hay una comisión de Naciones Unidas que regula el espacio ultraterrestre”, aunque reconoció que no siempre se informa cada lanzamiento. “Pasa como con los aviones: debería haber permisos, pero aparecen vuelos de origen desconocido… y en el espacio puede pasar algo similar”.
Pintado aprovechó para anticipar un fenómeno natural visible en estos días: “Hay un cometa que se puede ver al amanecer. Si ven una estrella muy brillante con una pequeña cola, es eso, no una nave extraterrestre”. También aclaró que muchas luces que parecen moverse no lo hacen realmente: “La atmósfera está muy turbulenta y hace que las estrellas parezcan cambiar de brillo o desplazarse”.