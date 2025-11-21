Luces en fila sobre Orán: el fenómeno que sorprendió a trabajadores rurales

La especialista advirtió que la basura espacial se volvió un problema real. “Hace unos días, un módulo que debía traer astronautas chinos fue demorado porque lo golpeó uno de esos restos. Tienen que verificar que estén en condiciones de volar”, señaló. Para la astronomía, añadió, también representa un enorme desafío. “Muchos satélites reflejan luz y se cuelan en las imágenes. En el observatorio Kit Peak, en Arizona, pasan más de 3.000 por noche”.