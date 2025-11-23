Horóscopo semanal del 23 al 29 de noviembre: ¿qué sucederá con cada signo?

En el amor, los demás se concentran en sus asuntos y usted se siente a la deriva; los desencuentros en casa agotan, pero la camaradería de los amigos del alma lo rescatará. En el trabajo, la acción es más oportuna que la reflexión, por lo que no es momento de quedarse haciendo solo planes; procure llegar a un consenso con sus colegas. La clave es encontrar un punto medio que equilibre el deseo personal y el deber.