Horóscopo semanal del 23 al 29 de noviembre: ¿qué sucederá con cada signo?

La temporada de Sagitario ya está activa e influye en los eventos astrológicos de la semana. El martes, la conjunción entre Mercurio y Venus trae consigo la posibilidad de conversaciones claras, facilita acuerdos pendientes y propicia encuentros largamente esperados. El miércoles, el trígono formado entre Venus y Júpiter se percibe como un evento que abre nuevas puertas y acelera la aparición de oportunidades beneficiosas para muchos signos.
El fin de semana trae consigo importantes movimientos planetarios. El viernes, Saturno retoma su camino directo en Piscis, coincidiendo con la fase de Cuarto Creciente, lo que permite una mayor conexión con las emociones e intuiciones personales. El sábado, Mercurio finalmente retoma su camino directo, permitiendo una recuperación gradual de la claridad mental que se perdió previamente. El domingo, Venus ingresa a Sagitario, encendiendo el deseo general de aventura, mayor libertad emocional y honestidad en todas las relaciones.
El horóscopo semanal
Aries
En el amor, quizás se sienta más solo que de costumbre, pero los desencuentros lo afectarán menos si mantiene la mente ocupada. En el plano económico, apunte alto para conseguir un lugar destacado; puede presentarse cierta desunión con sus colegas, por lo que un mayor orden en sus documentos resultará beneficioso. La clave de la semana es no poner en juego su suerte en cuestiones legales.
Tauro
Los astros benefician su relación de pareja en el ámbito afectivo, y se aconseja dejar en manos de profesionales aquellas decisiones familiares delicadas que generan angustia. Respecto al dinero, este no es un período propicio para la independencia, sino para una asociación inteligente; con el apoyo adecuado, llegará lejos en sus metas. Su clave es buscar la compañía, pues cuanto más rodeado de gente esté, mejor.
Géminis
Existen demasiadas opciones afectivas para elegir, pero no deseará comprometerse a fondo, por lo cual cualquier persona que presione la situación encontrará resistencia inmediata. En el trabajo, enfrentará grandes presiones provenientes de figuras con autoridad; no ceda en sus convicciones, pero actúe con prudencia. La clave de la semana es aguardar, pues se avecina un período confuso para realizar inversiones.
Cáncer
Usted y su pareja coincidirán en casi todos sus pensamientos y acciones, lo que facilitará su adaptación a las demandas del presente. En el área financiera, logrará una victoria después de sostener una lucha; cuenta con la energía necesaria para triunfar y recibe apoyo de jefes y colegas. Su clave es ayudar a la suerte esperando de la vida siempre lo mejor.
Leo
Su entusiasmo habitual puede parecer un tanto ingenuo ante la realidad que le toca vivir, por lo que este es un buen momento para asumir mayores y más serios compromisos. En lo económico, enfrentará contratiempos que lo obligarán a sacar fuerzas de la flaqueza; debe enfocarse en minimizar los daños y obtener rédito de todo el esfuerzo invertido. La clave es simple: si un error se repite, cambie su estrategia de inmediato.
Virgo
Las responsabilidades familiares quizás le pesen un poco, pero al compartirlas se vuelven más llevaderas; evite cargar usted solo con la parte más difícil. En el ámbito laboral, podrá manejarlo todo por su cuenta, ayudado por su natural obstinación; es un momento propicio para concretar reuniones y acuerdos ventajosos. La clave es recordar que para superar grandes obstáculos, resulta más útil la maña que la fuerza.
Libra
En el amor, los demás se concentran en sus asuntos y usted se siente a la deriva; los desencuentros en casa agotan, pero la camaradería de los amigos del alma lo rescatará. En el trabajo, la acción es más oportuna que la reflexión, por lo que no es momento de quedarse haciendo solo planes; procure llegar a un consenso con sus colegas. La clave es encontrar un punto medio que equilibre el deseo personal y el deber.
Escorpio
Muestre determinación y paciencia con la familia, pues todos los planetas lo favorecen en el plano afectivo. Olvídese del qué dirán y muéstrese tal cual es en el amor: así triunfará. Es un momento ideal para soltar amarras y buscar la independencia laboral; tómese su tiempo para concretarlo, pero no pierda de vista su objetivo. Su clave es liberarse, pues lo mejor es romper con todos los prejuicios.
Sagitario
Un momento ideal para los románticos; bajar todas sus defensas será la mejor política afectiva. Si le piden un mayor compromiso, prometa pensarlo con calma. En el dinero, el resultado es lo esencial, la imagen no importa; tendrá logros concretos, pero ante la multitud de gastos, lo mejor es tener una reserva. La clave es ponerse en marcha hoy mismo, pues la reflexión no será de ayuda.
Capricornio
Se encuentra en dulce sintonía con su pareja; la armonía reina en todos sus vínculos gracias a una excelente comunicación y la relación se afianza notablemente. En lo profesional, enfrenta un cambio positivo y para dar el gran salto deberá considerar mucho al grupo o equipo de trabajo. La clave es comprender que aceptar las ideas ajenas no es un signo de debilidad, sino de sabiduría.
Acuario
El exceso de responsabilidades le quita tiempo para socializar o divertirse, lo que altera su humor y puede generar roces en los vínculos; busquen hacer juntos algo que ambos disfruten. En el trabajo, la suerte favorece a quienes tienen más experiencia, por lo que este no es el momento para buscar la independencia laboral; espere un poco más. La clave es seguir la intuición en todas las cuestiones del corazón.
Piscis
Soplan vientos de libertad y expansión en los afectos, la alegría se vuelve posible. Sentirá una gran unión con su pareja y su familia, incluyendo a la familia política. En el trabajo, demuestra un gran brillo intelectual y tendrá suerte en juicios o contratos pendientes de firma; recuerde que el ejemplo es escuela, enseñe con sus actos. Su clave es buscar entender las razones si alguien querido incumplió su palabra.