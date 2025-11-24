Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Las temperaturas extremas y los fenómenos climáticos severos marcarán la jornada del lunes en varias provincias del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las provincias del centro y del sur se enfrentarán al calor intenso y a los vientos de gran velocidad, que pueden causar daños en los bienes y la integridad física de las personas.
El Sistema de Alerta Temparana del SMN dio aviso de que unas cinco provincias se encunetran bajo riesgo por calor nivel amarillo, mientras que otras tres tienen la misma advertencia, aunque esta vez por vientos ntensos que ocurrirían al mediodía de hoy.
Alerta por calor extremo
La parte más occidental de Córdoba y una pequeña porción de San Luis, la mayor parte de Mendoza y Neuquén y el oeste de de Río Negro y Chubut se encuentran bajo alerta meteorológica, esta vez por temperaturas nivel amarillo. Según el SMN, este grado de calor puede ser peligroso sobretodo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.
Alerta por vientos intensos
Mientras que, al mismo tiempo, además del calor, San Luis se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes vientos, aviso que también afecta a la parte sur de La Pampa y Buenos Aires. Según el SMN, "El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".
Recomendaciones del SMN
Para ambos eventos, el SMN compartió algunas recomendaciones para preservar la vida y los bienes materiales.
Alerta por calor extremo
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros
.- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
Alerta por vientos nivel amarillo:
1- Evitá actividades al aire libre.
2- Asegurá los elementos que puedan volarse.
3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.