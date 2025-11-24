Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Alerta por calor extremo

La parte más occidental de Córdoba y una pequeña porción de San Luis, la mayor parte de Mendoza y Neuquén y el oeste de de Río Negro y Chubut se encuentran bajo alerta meteorológica, esta vez por temperaturas nivel amarillo. Según el SMN, este grado de calor puede ser peligroso sobretodo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.