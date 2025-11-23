Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el domingo marcará el inicio de una seguidilla de temperaturas agobiantes

La mínima fue de 15°C. La nubosidad será variable. No se anuncian nuevas precipitaciones. El pronóstico para el fin de semana.

AL AIRE LIBRE. San Javier es uno de los puntos más atractivos para disfrutar del fin de semana bajo el sol del domingo. AL AIRE LIBRE. San Javier es uno de los puntos más atractivos para disfrutar del fin de semana bajo el sol del domingo. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 1 Hs

El ingreso de una masa de aire cálido elevará la temperatura en la región y, según el pronóstico, para hoy se espera una máxima de 30 °C, en el inicio de una seguidilla de días en donde las térmicas podrían rozar los 40 °C. 

La mañana comenzó con poca nubosidad y una humedad cercana al 60%. Los vientos fueron suaves desde el sector este, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La visibilidad fue de al menos 10 kilómetros. La temperatura mínima registrada fue de 15 °C.  

La nubosidad será variable desde el mediodía y la temperatura subiría hasta los 26 °C. La humedad alcanzará el 45% y los vientos soplarán suaves desde el sudeste. 

Durante la tarde el cielo podría despejarse y la temperatura llegaría a su máxima de 30 °C, anunciada por el SMN. La humedad se mantendrá por encima del 30% y los vientos serán moderados desde el sector sudeste. 

Hacia la noche, el SMN advierte que el cielo podría estar despejado, con una humedad en aumento hasta llegar a superar el 60% y la temperatura descendería hasta los 19 °C. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN sostiene que el frente de aire cálido consolidará a partir del lunes un incremento sostenido de la temperatura, con una máxima que rondaría los 34 °C. Esta tendencia seguirá el martes y el miércoles, con 35 °C, mientras que los picos térmicos se registrarían el jueves y el viernes, con picos de 37 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Tiempos de cambio
2

Tiempos de cambio

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
3

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central
4

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
5

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027
6

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

Más Noticias
LIfeStyle: el sabroso viaje a la cultura andina

LIfeStyle: el sabroso viaje a la cultura andina

Sexualemente hablando: hombres perezosos

Sexualemente hablando: hombres perezosos

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

“Pico” Peralta, siempre sospechado, nunca condenado

“Pico” Peralta, siempre sospechado, nunca condenado

Gabriel Rolón: “La palabra plena nos avasalla”

Gabriel Rolón: “La palabra plena nos avasalla”

Comentarios