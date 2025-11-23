El tiempo en Tucumán: el domingo marcará el inicio de una seguidilla de temperaturas agobiantes

El pronóstico extendido del SMN sostiene que el frente de aire cálido consolidará a partir del lunes un incremento sostenido de la temperatura, con una máxima que rondaría los 34 °C. Esta tendencia seguirá el martes y el miércoles, con 35 °C, mientras que los picos térmicos se registrarían el jueves y el viernes, con picos de 37 °C.