El tiempo en Tucumán: el domingo marcará el inicio de una seguidilla de temperaturas agobiantes

El ingreso de una masa de aire cálido elevará la temperatura en la región y, según el pronóstico, para hoy se espera una máxima de 30 °C, en el inicio de una seguidilla de días en donde las térmicas podrían rozar los 40 °C.
La mañana comenzó con poca nubosidad y una humedad cercana al 60%. Los vientos fueron suaves desde el sector este, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La visibilidad fue de al menos 10 kilómetros. La temperatura mínima registrada fue de 15 °C.
La nubosidad será variable desde el mediodía y la temperatura subiría hasta los 26 °C. La humedad alcanzará el 45% y los vientos soplarán suaves desde el sudeste.
Durante la tarde el cielo podría despejarse y la temperatura llegaría a su máxima de 30 °C, anunciada por el SMN. La humedad se mantendrá por encima del 30% y los vientos serán moderados desde el sector sudeste.
Hacia la noche, el SMN advierte que el cielo podría estar despejado, con una humedad en aumento hasta llegar a superar el 60% y la temperatura descendería hasta los 19 °C.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN sostiene que el frente de aire cálido consolidará a partir del lunes un incremento sostenido de la temperatura, con una máxima que rondaría los 34 °C. Esta tendencia seguirá el martes y el miércoles, con 35 °C, mientras que los picos térmicos se registrarían el jueves y el viernes, con picos de 37 °C.