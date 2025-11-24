La Nación no designó jueces en dos años, y crecen las vacantes

Tucumán, por ejemplo, se quedó el mes pasado sin jueces federales en primera instancia. Quien estaba a cargo del Juzgado federal N° 2, José Manuel Díaz Vélez, terminó la subrogancia que por ley le correspondía y dejó de estar al frente del Juzgado. El catamarqueño Guillermo Díaz Martínez, quien estaba subrogando el Juzgado federal N° 1 -que además tiene competencia electoral- pasó a hacerse cargo del N° 2. Todo esto mientras se espera que se ponga en funcionamiento el Juzgado federal N° 3 -del cual Díaz Vélez es titular-, lo que estaba previsto que sucediera antes de fin de año.