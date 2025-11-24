La Nación no designó jueces en dos años, y crecen las vacantes

Se agudiza la crisis en la Justicia Federal por falta de magistrados. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023, renunciaron un total de 83 magistrados nacionales y federales, entre jueces, fiscales y defensores. En dos años el Gobierno no envió ningún pliego al Senado para cubrir las vacantes, que ya superan las 600 (un 37%) entre jueces, fiscales y defensores nacionales.
Los únicos nombramientos que realizó el jefe de Estado -por decreto- fueron los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el primero nunca asumió porque no obtuvo acuerdo del Senado y el segundo renunció por las mismas razones.
Los otros dos decretos designando jueces en rigor corresponden a dos magistrados que cumplieron 75 años y el Senado les dio un nuevo acuerdo: Roberto Hornos en la Cámara en lo Penal Económico y Jorge Morán en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, según informó el diario La Nación.
Esto representa un déficit de 79 jueces, entre los renunciados y los nombrados. Sin embargo, Milei no fue el presidente que enfrentó más renuncias, pero sí el que tuvo menos designaciones y mayor déficit de vacantes. Con Mauricio Macri, por ejemplo, dimitieron 67 jueces en promedio, por año de su mandato y se designaron la misma cantidad.
Pliego
Los candidatos a cubrir estas vacantes ya fueron, en su mayoría, elegidos por el Consejo de la Magistratura, que envió un pliego con tres candidatos para cada cargo, que está en el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, Milei debe enviar una propuesta al Senado para que, por mayoría, otorgue los votos de acuerdo a cada juez. Al ser una negociación política, las designaciones estuvieron paralizadas en estos dos años por no tener mayoría en el Congreso.
Tucumán, por ejemplo, se quedó el mes pasado sin jueces federales en primera instancia. Quien estaba a cargo del Juzgado federal N° 2, José Manuel Díaz Vélez, terminó la subrogancia que por ley le correspondía y dejó de estar al frente del Juzgado. El catamarqueño Guillermo Díaz Martínez, quien estaba subrogando el Juzgado federal N° 1 -que además tiene competencia electoral- pasó a hacerse cargo del N° 2. Todo esto mientras se espera que se ponga en funcionamiento el Juzgado federal N° 3 -del cual Díaz Vélez es titular-, lo que estaba previsto que sucediera antes de fin de año.
El 2025 es el año en que más se produjeron las renuncias de jueces, fiscales y defensores desde el año 2020. Trascendió que hay temor entre los magistrados de que se produzcan cambios cuando se discuta la anunciada reforma previsional en el Congreso, por eso, algunos que están en condiciones de jubilarse plantearon sus renuncia para acogerse al beneficio previsional con la ley actual, según fuentes de la Asociación de Magistrados.