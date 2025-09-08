La crisis por las vacantes en la Justicia Federal

Uno de los puntos más enfáticos fue el reclamo por los cargos judiciales sin cubrir en juzgados y cámaras de todo el país. Los presidentes advirtieron que la falta de jueces titulares genera un cuello de botella en la administración de justicia y compromete la aplicación de las nuevas reglas procesales. “Reiteramos la urgente necesidad de cubrir las vacantes existentes en todas las jurisdicciones y especialmente previo a la implementación del Código acusatorio”, afirma el documento aprobado por unanimidad. En Tucumán ha sido llamativa la forma en la que se llevó a cabo juicio por irregularidades con obras en la UNT con fondos mineros, que se desarrolló a lo largo casi un año y medio con tres jueces subrogantes y con audiencias limitadas a dos o tres por semana a raíz de las otras obligaciones que tenían a su cargo los magistrados en sus jurisdicciones. Dos eran de Santiago del Estero y otro de Catamarca, y había una posible subrogante de Córdoba. El extenso proceso oral, que además tuvo una ardua organización previa a causa de la falta de los jueces titulares es una muestra de la forma compleja y trabada en que se desarrollan estos juicios orales.