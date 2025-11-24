Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Los acusados plantearon la versión de que todo se había debido al robo de una moto a uno de los integrantes de La Inimitable. Los investigadores manejaron otra hipótesis. El clan Toro habría tenido todas las intenciones de quedarse con el dominio de las tribunas del Monumental de 25 de Mayo y Chile y, secuestraron a la líder del grupo para demostrar su poder. Nunca se pudo esclarecer esta cuestión, ya que los imputados aceptaron ser condenados en un juicio abreviado y no hubo un debate oral en el que podrían haber surgido detalles sobre lo que había sucedido.