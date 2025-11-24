Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Con cierta frecuencia, aparecen indicios que sugieren vínculos entre el narcotráfico y el narcomenudeo con el fútbol. La colaboración de José “Pico” Peralta, investigado en causas de drogas, es tan sólo el último eslabón de una cadena que está abrazando al deporte a nivel internacional, nacional y provincial. Tan sostenido es el fenómeno, que los especialistas ya lo bautizaron con un nombre: “narcofútbol”.
“Hay una decisión política de combatir el narcotráfico en toda la provincia y en todas las actividades. Se van a atacar todos los frentes y, como dice el gobernador, (Osvaldo) Jaldo, caiga quien caiga”, sostuvo Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico. “Los resultados están a la vista, no sólo se incrementó el 400% el secuestro de cocaína y el 1.600% el de marihuana en Tucumán, sino que se están neutralizando a organizaciones enteras”, añadió el funcionario en una entrevista con LA GACETA.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, coincidió. “Nadie puede dejar de tener en cuenta que las personas que vienen siendo mencionadas desde hace varios años por este tipo de delito, hoy están en el penal de Benjamín Paz”, señaló. “Obviamente que nos queda mucho por hacer, pero no tenga dudas de que lo haremos”, añadió.
En menos de siete años, surgieron seis casos de estas características y las autoridades creen que podrían ser más.
1- La única condena
Cuentan sus allegados que el fallecido Rubén “La Chancha” Ale lloró el día que San Martín tocó fondo deportivamente y en ese preciso momento juró devolverlo a lo más alto de la escena futbolística nacional. Lo logró en menos de 10 años. El ex barrabrava del club creó la Gerenciadora del Norte y después se transformó en presidente de la entidad de La Ciudadela. Los “Santos”, bajo su mandato, pasó de la Liga Tucumana de Fútbol a Primera. Se trató de una hazaña deportiva casi sin precedentes en la historia de este deporte.
Condenados
Ese éxito no pudo tapar lo que realmente pasó en esos años. En el histórico juicio contra el denominado clan Ale, “La Chancha” y su hermano Ángel “El Mono” Ale, fueron condenados a 10 años de prisión al ser encontrados culpables de liderar una asociación ilícita que habría lavado de dinero proveniente de la usura, la extorsión, la explotación económica del ejercicio de la prostitución y el comercio de estupefacientes. En el debate surgió que utilizaron San Martín y la empresa que crearon para cometer esos ilícitos.
Los Ale contaron con varias personas. María Jesús Rivero, ex mujer de “La Chancha” que llegó a ocupar cargos de importancia en la AFA, aparecía en los papeles como la titular de la empresa que gerenciaba la entidad. Su pareja Roberto Dilascio fue el manager del club. Fabián González y Víctor Alberto Suárez, gente de máxima confianza de Rubén Ale, llegaron a ser tesorero y vocal, respectivamente de los “Santos”.
Salvo Dilascio, todos fueron condenados por haber integrado esa organización.
2- Un sospechoso secuestro
En abril de 2018, los tucumanos se conmovían con uno de los casos más importantes de los últimos años. Margarita Toro, sospechada de dirigir una de las redes de narcomenudeo más importantes de la provincia, había sido secuestrada y liberada luego de que pagara un rescate de unos U$S 25.000 en esa época. Pero la noticia tomaría mayor trascendencia semanas después cuando se descubrió que los autores eran los integrantes de La Inimitable, la barra brava de Atlético.
Según la investigación, un grupo comando esperó la llegada de la víctima a su casa de un barrio de Villa 9 de Julio. Realizando disparos al aire, alejaron a sus “soldaditos” y capturaron a la condenada por drogas. La mujer fue llevada a una vivienda que se construía en un terreno usurpado en El Cadillal y, por último, liberada en el norte de la capital tucumana.
Los acusados plantearon la versión de que todo se había debido al robo de una moto a uno de los integrantes de La Inimitable. Los investigadores manejaron otra hipótesis. El clan Toro habría tenido todas las intenciones de quedarse con el dominio de las tribunas del Monumental de 25 de Mayo y Chile y, secuestraron a la líder del grupo para demostrar su poder. Nunca se pudo esclarecer esta cuestión, ya que los imputados aceptaron ser condenados en un juicio abreviado y no hubo un debate oral en el que podrían haber surgido detalles sobre lo que había sucedido.
3- El crimen de “Berenjena”
El 12 de septiembre de 2022, La Ciudadela era una fiesta. Centenares de hinchas esperaban el inicio del duelo contra Belgrano de Córdoba. El seco sonido de un disparo puso punto final a la previa. Manuel “Berenjena” López, integrante de la facción conocida como “La Peña de 9 de Julio” había sido asesinado de un tiro en la cabeza por parte de un miembro de “La Banda del Camión”.
En un primer momento se pensó que el homicidio se habría registrado por una disputa por el poder o porque el grupo de la víctima estaba “parando” en un lugar que le correspondía a la facción rival.
Sin embargo, los investigadores descubrieron que la víctima tenía en su poder 16 bochitas de cocaína y una dosis de marihuana. Los pesquisas sospecharon que la víctima podría haber estado vendiendo drogas en las inmediaciones del estadio. El fiscal Carlos Sale envió una copia del expediente para que la Unidad Fiscal de Narcomenudeo investigara el hecho. No hay información sobre el estado de esa causa.
Por el hecho, Marcelo “Chelo” Roldán fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión. Como la sentencia llegó a través de un juicio abreviado, no se conocieron los detalles de lo sucedido esa trágica jornada.
4- Contactos en Alberdi
El municipio de Alberdi fue noticia este año porque la Justicia Federal inició una causa en la que se investiga al ex intendente Luis Campos; a su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, y a otros funcionarios por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, el manejo discrecional de la policía y la administración pública.
Pero un año antes, esa ciudad se movilizaba por la detención del procurador Elvio Díaz y del empleado municipal Carlos Rodríguez. Ambos fueron acusados de haber participado en el asesinato de dos ciudadanos bolivianos que se habrían dedicado a la venta de cocaína en grandes cantidades.
Rodríguez, mano derecha del ex secretario de Hacienda José del Carmen Roldán, también procesado por la Justicia Federal, declaró que él sólo había llevado a Díaz (activo dirigente de rugby) para hacerle un favor, ya que esperaba que lo ayudara a conseguir fondos para salvar a Deportivo Marapa.
5- Explosiva bandera
“Yo la hice pintar y poner porque la Justicia no hacía nada contra ellos”, reconoció “El Mono” Ale al referirse a una bandera que se colgó hace casi un año en el estadio de San Martín. Ese “trapo”, como se le dice en la jerga futbolera, denunciaba los supuestos vínculos con el tráfico de droga que tenían Javier “Chuky” Casanova y David “Petiso David” Lobo. Fue una situación sin antecedentes en la historia policial de la provincia.
Nueve meses después, en una fiesta electrónica realizada en Tafí Viejo hubo un tiroteo. En un primer momento se pensó que se habría tratado de una nueva pelea por la interna de la barra brava de San Martín. Pero después surgieron indicios de que podría ser una disputa por drogas.
La teoría del fiscal Mariano Fernández fue que se enfrentaron dos grupos, uno liderado por Casanova y, el otro, por Facundo Ale, hijo de “El Mono”. En el allanamiento que se hizo para detener a “Chuky”, la policía secuestró droga. Mario Pasarín, condenado por narcotráfico, se mató en el auto que se movilizaba “Facundito” el día que se produjo el tiroteo y que las autoridades no podían encontrar. Ambos fueron acusados y procesados y actualmente se encuentran detenidos en el penal de Benjamín Paz.
6- De rebote
“Petiso David” negó tener vínculos con la barra brava de San Martín y, mucho menos, tener aspiraciones de quedarse con el poder de las tribunas. El hombre, integrante del clan Los Gardelitos y famoso por mostrar sus joyas y los viajes que realiza por varios países, siempre estuvo en los radares de los investigadores. Incluso, algunas pesquisas lo señelarían con contactos con grupos narcos de Rosario.
Los pesquisas, al considerarlo como aliado de Casanova, lograron que la Justicia los autorizara a allanar varias de sus casas. En una de ellas, encontraron cinco kilos de marihuana, por lo que fue procesado y ahora cumple con la prisión preventiva en la cárcel de Benjamín Paz. Su defensor Augusto Avellaneda informó que sufre serios problemas de salud y desde hace varios días pide que lo trasladen de ese lugar. Sus familiares están planeando protestar mañana en la puerta del juzgado federal.